Встать в строй!

Во время весеннего призыва 2022 года в казахстанскую армию планируется призвать более шести тысяч юношей.

Департаменты и управления по делам обороны городов и областей приступили к комплектованию команд призывников для отправки в воинские части Вооруженных сил Республики Казахстан.

Одна из первых команд направлена из Туркестанской области в учебный центр сухопутных войск, дислоцированный в Гвардейском гарнизоне.

Как сказал на торжественной церемонии проводов новобранцев начальник департамента по делам обороны полковник Нурмаханбет Дюсебаев, армия – это важный этап в жизни молодого человека, и каждый мужчина должен быть готов встать на защиту своей семьи, Родины в минуту опасности.

– Вы должны уметь защищать своих близких, и предстоящий год службы научит вас важным и полезным вещам. Вы получите военно-учетные специальности, которые смогут пригодиться вам и в гражданской жизни, – отметил полковник.

Как сообщают в главном оборонном ведомстве, весенняя призывная кампания продлится до 30 июня. За это время более 17 000 казахстанцев будут призваны в Службу государственной охраны, Пограничную службу КНБ РК, воинские части Вооруженных сил, подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии Республики Казахстан.