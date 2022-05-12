Государственный секретарь вместе с членами Национального совета общественного доверия провел встречи с общественностью Кызылординской области.

Одну из встреч Государственный секретарь Ерлан Карин и члены Нацсовета провели с активом области. Аким региона Нурлыбек Налибаев рассказал об основных направлениях экономического развития и реализации социально значимых инфраструктурных проектов.

В свою очередь Государственный секретарь в своем выступ­лении обозначил ключевые нап­равления конституционной реформы.

С разъяснением конституционной реформы выступил и член НСОД Мурат Абенов. Он обратил внимание, что при разработке политических реформ и конституционных поправок к обсуждению был привлечен широкий круг экспертов и общественников, в том числе члены Национального совета.

При этом дискуссии проводились на разных этапах разработки конституционной реформы. В результате было учтено большинство предложений общественности.

Также Госсекретарь и члены НСОД встретились с представителями творческой интеллигенции и членами общественного совета области. На встрече были подняты вопросы образования, культуры и духовно-патриотического воспитания молодого поколения. Представители общественности отметили значимость осуществляемых в стране политических реформ и проведения общенародного референдума.

Также Ерлан Карин провел встречу с молодежными активис­тами области. Участники акцентировали внимание на вопросах занятости и реализации социальных программ поддержки молодежи. Госсекретарь рассказал о деятельности Совета по молодежной политике при Президенте и отметил важность участия молодых граждан в общественно-политической жизни страны.

В целом в рамках данных встреч общественники региона поддержали поправки в Конституцию и проведение общереспубликанского референдума.