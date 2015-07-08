Вступление в ВТО: условия и перспективы

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Айдар БЕКОВ
Предваряя вопрос, который в последнее время часто звучит в казахстанском обществе, почему переговоры длились так долго (19 лет!), министр объяснила, что «важнее были не сроки, а условия», на которых республика должна была войти в глобальный торговый клуб. При этом она не раз подчеркивала, что по некоторым позициям переговоры порой проходили достаточно сложно. К слову, как отметила Жанар Айтжанова, переговоры с нашей страной вызвали у других участников организации довольно большой интерес, обусловленный тем, что в 2010 году Казахстан стал одной из сторон Таможенного союза, с 1 января 2012 года – участником Единого экономического пространства, а с 1 января 2015 года – членом Евразийского экономического союза.
Как сообщается на сайте http:/;/;www.palata.kz, министр по экономической интеграции РК обозначила четыре ключевых направления, по которым проходили переговоры, – это системные вопросы, сельское хозяйство, доступ на рынки товаров и услуг.
– В рамках переговоров по системным вопросам обсуждались вопросы проекта Рабочего доклада по вступлению Казах­стана в ВТО, начиная с валютной политики, технического регулирования, ценообразования, таможенно-тарифной и нетарифной политики, администрирования, завершая вопросами защиты прав интеллектуальной собственности, – прокомментировала Жанар Айтжанова.
Итак, чего удалось добиться казахстанской стороне в ходе длительных переговоров с членами ВТО? Как отметила руководитель министерства, наиболее сложными были переговоры по поддержке сельского хозяйства, но для Казахстана – самыми приоритетными, поскольку более 40% населения нашей страны проживает в сельской местности.
– В итоге мы получили право субсидировать отрасль сельского хозяйства в размере 8,5% от валовой продукции сельского хозяйства без привязки к продукту, а также 8,5% от общей стоимости производства конкретного сельскохозяйственного продукта в рамках так называемой «желтой корзины», то есть оказывать те формы государственной дотации, которые имеют непосредственное влияние на конечную цену сельхозпродукции. При этом меры поддержки, направленные на институцио­нальное развитие отрасли и строительство инфраструктуры на селе, могут предоставляться без ограничений в рамках так называемой «зеленой корзины», – рассказала об итогах спикер. Она уточнила, что только Казахстан и Китай, вступивший в ВТО в 2001 году, добились возможности оказывать поддержку в рамках «желтой корзины» в размере 8,5%. К примеру, Российская Федерация получила 5-процентную поддержку.
При этом важно отметить, что в соответствии с правилами ВТО и принятыми обязательствами Казахстан не будет предоставлять производителям зерна транспортные (экспорт­ные) субсидии.
– Министерством сельского хозяйства в действующих программах субсидирования через институты развития АО «НУХ «КазАгро» предусматривается субсидирование процентной ставки для строительства зерно­хранилищ. Кроме того, стимулируется диверсификация сельскохозяйственных культур, – пояснила Жанар Айтжанова.
Льготы по НДС для отечественных сельхозпроизводителей и сельхозпереработчиков должны быть устранены до 1 января 2018 года. В связи с этим будут выработаны альтернативные меры поддержки сельхозпредприятий, легитимные с точки зрения правил ВТО.
Глава переговорной делегации сообщила, что Казахстан договорился о переходном периоде до 1 января 2017 года для отмены льгот в рамках СЭЗ и свободных складов. При этом она отметила, что подобные условия были оговорены и при подписании Договора о ЕАЭС. По ее мнению, этого времени достаточно, чтобы наша страна выработала альтернативные, легитимные с точки зрения ВТО формы гос­поддержки для тех резидентов СЭЗ и свободных складов, которые работают в этом режиме и получают преференции.
– В соответствии с принятыми обязательствами таможенные льготы для участников СЭЗ и владельцев свободных складов Казахстана, зарегистрированных до 1 января 2012 года, закончатся 1 января 2017 года. Тарифные льготы, применяющиеся в действующих соглашениях промышленной сборки в автомобильной промышленности, должны быть устранены до 1 июля 2018 года, – заметила она.
С вступлением в ВТО будут запрещены все субсидии, связанные с продвижением экспорта и импортозамещением.
По ее словам, достаточно длительными и сложными были переговоры по казахстанскому содержанию в закупках недропользователей. В требованиях казахстанского содержания нормам ВТО противоречат преференции, которые оказываются казахстанским товарам в виде условной скидки при проведении закупок.
– По услугам же мы оставляем за собой право применять практику казахстанского содержания, – добавила министр по делам экономической интеграции.
Требования местного содержания в закупках квазигосударственного сектора для целей коммерческой перепродажи или использования их для производства товаров и оказания услуг в целях коммерческой продажи будут отменены с момен­та вступления в ВТО, так как это противоречит нормам ВТО, и в практике ВТО таких прецедентов не было.
Наряду с этим Казахстан примет на себя обязательства по 10 секторам услуг, в том числе по 112 подсекторам (из 155 подсекторов, предусмотренных классификацией ВТО) в сферах телекоммуникаций, страхования, банковских услуг, транспорта, туризма, торговли и др.
Казахстан также принял обязательства, направленные на обеспечение соответствия системы технического регулирования, а также санитарного, ветеринарного и фитосанитарного регулирования правилам ВТО.
Жанар Айтжанова также отметила, что, несмотря на отмену некоторых льгот в определенных сферах, Правительство намерено продолжить работу совместно с НПП «Атамекен» и бизнес-сообществом по разработке легитимных с правовой точки зрения альтернативных мер поддержки, разрешенных ВТО.
Представители бизнес-сообщества положительно оценили договоренности в рамках вступления во Всемирную торговую организацию и поблагодарили министра за проделанную работу. В заключение встречи Жанар Айтжанова ответила на вопросы представителей бизнес-сообщества страны.

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