Ввести в школьную программу кулинарию и шитье просят депутаты Мажилиса

Общество
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Назымгуль Кумыспаева
Депутат Мажилиса Парламента Ирина Аронова обратилась к Премьер-Министру Кариму Масимову с запросом  о введении в школьную программу курсов по вождению, кулинарии и шитью, передает корреспондент Kazpravda.kz. Поводом для такой просьбы, по словам депутата, послужили многочисленные обращения родителей выпускников средних школ, которые не поступили в вузы и не могут найти работу.

"По данным Министерства образования, в стране ежегодно десятки тысяч выпускников средних школ, в большей степени сельских школ, остаются не у дел. Они не поступают в учебные заведения и не работают, тем самым пополняют армию безработных. Отсутствие профессионального образования является препятствием для их трудоустройства. По нашему мнению, в средних школах практически отсутствует профориентационная работа, а если она ведется, то имеется бессистемный характер. Ввиду этого в учреждениях профессионального и технического образования имеют место проблемы с набором учащихся. Недостаточным является и количество бюджетных мест в учреждениях технического и профессионального образования", – сообщила Ирина Аронова на пленарном заседании палаты Парламента 24 сентября.

Она отметила, что "Дорожная карта занятости" не охватывает указанную категорию граждан. Нет, по словам депутата, и "межведомственной связи в решении этих вопросов". Как считает Ирина Аронова, проблема частично могла бы быть решена с вводом специальных курсов для школьников.

"Эти проблемы частично могли бы быть решены за счет введения в школьную программу учащихся 9–11 классов курсов по вождению, кулинарии и швейному делу. Как это было в недалеком прошлом, когда выдавались свидетельства по окончании курсов вместе с аттестатом зрелости, что способствовало дальнейшему трудоустройству выпускников средних школ. Мы считаем, что в настоящее время необходимо возродить систему школьных учебно–производственных комбинатов", – обратилась Ирина Аронова. 

Как считает депутат Мажилиса, для этого не потребуется больших финансовых затрат из бюджета. 

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