Вводится экспертиза объектов интеллектуальной собственности

По словам спикера, ежегодно институтом судебной экспертизы проводится более 180 тыс. различных видов экспертиз. Введение нового вида – огромный шаг на пути защиты объектов интеллектуальной собственности, правовой охраны инвестиционной деятельности.

– Представители нашего ведомства организовали обучение судебных экспертов в летней школе Всемирной организации интеллектуальной собственности. Разработана методика судебно-экспертного исследования обозначений, зарегистрированных в качестве средств индивидуализации, заявленных на регистрацию, а также используемых без регистрации для установления наличия сходства, – добавил Талгат Уали.

Говоря о судебно-экспертной деятельности, официальный представитель Минюста отметил, что в рамках политики противодействия бытовому насилию, законодательного усиления мер защиты прав женщин и детей разработана и внедрена методика по проведению судебно-психологической экспертизы по вопросам насилия в семье.

– Судебные эксперты – специалисты узкого профиля по разным направлениям, и их количество в стране ограниченно. В прошлом году Министерством юстиции запущен пилотный проект по новому формату присвоения квалификации судебного эксперта. До внедрения пилотного проекта экзамены проводились в традиционном формате: тестирование на знание законодательства и экзамены перед комиссией. Сейчас эта процедура изменена в пользу прозрачности, и теперь будущие судебные эксперты сдают тесты на базе Центра тестирования, – пояснил Талгат Уали.

Во время брифинга выступающий остановился на вопросах сокращения бюджетных расходов, вовлечения казах­станских компаний в международные споры и других темах. Спикер призвал казахстанцев быть предельно внимательными и иметь в виду, что мошенники могут представляться сотрудниками органов юстиции, в частности судебными исполнителями.

– Если вам поступил звонок или сообщение подозрительного характера, рекомендуем проверить информацию на официальных сайтах нашего ведомства, Республиканской и (или) региональной палат частных судебных исполнителей, а при необходимости – позвонить в банк, – резюмировал спикер, напомнив о коротком номере 119, по которому можно получить ответы на интересующие вопросы.