Вводится экспертиза объектов интеллектуальной собственности

Общество
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Насихат Оркушпаева

О внедрении нового вида судебной экспертизы в этом году в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства юстиции РК Талгат Уали.

фото из архива "КП"

По словам спикера, ежегодно институтом судебной экспертизы проводится более 180 тыс. различных видов экспертиз. Введение нового вида – огромный шаг на пути защиты объектов интеллектуальной собственности, правовой охраны инвестиционной деятельности.

– Представители нашего ведомства организовали обучение судебных экспертов в летней школе Всемирной организации интеллектуальной собственности. Разработана методика судебно-экспертного исследования обозначений, зарегистрированных в качестве средств индивидуализации, заявленных на регистрацию, а также используемых без регистрации для установления наличия сходства, – добавил Талгат Уали.

Говоря о судебно-экспертной деятельности, официальный представитель Минюста отметил, что в рамках политики противодействия бытовому насилию, законодательного усиления мер защиты прав женщин и детей разработана и внедрена методика по проведению судебно-психологической экспертизы по вопросам насилия в семье.

– Судебные эксперты – специалисты узкого профиля по разным направлениям, и их количество в стране ограниченно. В прошлом году Министерством юстиции запущен пилотный проект по новому формату присвоения квалификации судебного эксперта. До внедрения пилотного проекта экзамены проводились в традиционном формате: тестирование на знание законодательства и экзамены перед комиссией. Сейчас эта процедура изменена в пользу прозрачности, и теперь будущие судебные эксперты сдают тесты на базе Центра тестирования, – пояснил Талгат Уали.

Во время брифинга выступающий остановился на вопросах сокращения бюджетных расходов, вовлечения казах­станских компаний в международные споры и других темах. Спикер призвал казахстанцев быть предельно внимательными и иметь в виду, что мошенники могут представляться сотрудниками органов юстиции, в частности судебными исполнителями.

– Если вам поступил звонок или сообщение подозрительного характера, рекомендуем проверить информацию на официальных сайтах нашего ведомства, Республиканской и (или) региональной палат частных судебных исполнителей, а при необходимости – позвонить в банк, – резюмировал спикер, напомнив о коротком номере 119, по которому можно получить ответы на интересующие вопросы.

#брифинг #интеллектуальная собственность #судебная экспертиза

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