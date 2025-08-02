Кроме ФРГ, к гуманитарному воздушному мосту в секторе Газа присоединились Франция и Испания. Италия собирается сделать то же самое, а также начать эвакуировать детей из сектора Газа на лечение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Mahmoud Issa/Anadolu Agency/IMAGO

Немецкие военно-воздушные силы в пятницу, 1 августа, начали доставлять в охваченный боями сектор Газа гуманитарную помощь по воздуху. Транспортный самолет бундесвера сбросил на палестинскую территорию 34 паллеты с почти 14 тоннами продовольствия и медикаментов, сообщило в тот же день агентство dpa со ссылкой на Минобороны ФРГ.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что эти поставки, которые начала ФРГ - "маленькое" усилие в сравнении с масштабами разразившегося в секторе Газа гуманитарного кризиса. Однако он назвал это "важным сигналом".

"Мы здесь, в этом регионе, мы помогаем", - сказал глава германского правительства.

1 августа первый гуманитарный груз в сектор Газа сбросила и Франция - об этом написал в соцсети X президент страны Эмманюэль Макрон, прикрепив к посту видео. Он поблагодарил за помощь в проведении операции немецких, иорданских и эмиратских партнеров, и призвал Израиль дать другим "полный гуманитарный доступ" к палестинской территории для избежания голода.

Министерства иностранных дел и обороны Франции заявили, что "в ближайшие дни" в сектор Газа будет отправлено несколько тонн продовольствия.

Испания 1 августа отчиталась о сбросе в сектор Газа 12 тонн гуманитарной помощи. Присоединиться к гуманитарному воздушному мосту с 9 августа намерена и Италия, заявил глава МИД страны Антонио Таяни. Он добавил, что в Риме также планируют приступить к эвакуации детей из сектора Газа на лечение.