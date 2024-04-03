Вы готовы обуздать олигархов-хозяев ТЭЦ? – депутат главе Минэнерго

Фото: пресс-служба Минэнерго

«Вам, как ярому борцу с олигархами в сфере энергетики, вот такой вопрос хочу задать. Ряд крупных технических сбоев на объектах теплоснабжения в 2022-2023 годах произошли в том числе по причине недобросовестного отношения собственников, то есть тех же олигархов. Поэтому депутаты предложили закрепить в законопроекте ответственность собственников акционеров - тех же олигархов, по обеспечению исправного функционирования объектов теплоснабжения для недопущения повторных печальных событий, которые произошли в Экибастузе, Риддере и других городах. Вы свою позицию выразите по этому вопросу. Вы готовы обуздать этих олигархов такими жесткими требованиями, обязанностями и ответственностью?» - спросил мажилисмен.

В свою очередь, глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев напомнил, что права собственников предприятий относятся к законам «Об акционерных обществах», а также подчеркнул, что в его ответе нет отсылки к конкретным персоналиям, а только к принципам ведения бизнеса.

«Есть нормы, связанные с защитой прав акционеров, и объективная часть акционеров энергетических предприятий не имеют возможности управления данными объектами. То есть у нас есть предприятия, которые вышли на IPO, есть достаточно широкий круг акционеров, и вводить полную ответственность всех акционеров за функционирование того или иного энергетического объекта, наверное, не совсем соответствует законам. В рамках расследований тех или иных аварий были возбуждены уголовные дела, по которым часть ответственных понесла соответствующее наказание в соответствии с законодательством. Были проведены достаточно глубокие проверки на предмет возможности вывода средств акционерами - с целью недопущения, или нарушений обязательств по выполнению инвестиционных программ. В рамках комиссии по демонополизации принимались меры по возврату активов у нерадивых собственников государственную собственность. Как вы знаете, Экибастузская ТЭЦ была возвращена государству, Риддерская ТЭЦ была возвращена, и ряд других объектов», - сказал он.

Однако спикер Мажилиса Ерлан Кошанов напомнил, что вопрос депутата касался ответственности собственников, предусмотрена ли она в этом законопроекте.