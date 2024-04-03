Вы готовы обуздать олигархов-хозяев ТЭЦ? – депутат главе Минэнерго

Энергетика
223
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Депутат Бакытжан Базарбек в ходе обсуждения на пленарном заседании Мажилиса проекта закона «О теплоэнергетике» призвал «обуздать олигархов-владельцев ТЭЦ», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минэнерго

«Вам, как ярому борцу с олигархами в сфере энергетики, вот такой вопрос хочу задать. Ряд крупных технических сбоев на объектах теплоснабжения в 2022-2023 годах произошли в том числе по причине недобросовестного отношения собственников, то есть тех же олигархов. Поэтому депутаты предложили закрепить в законопроекте ответственность собственников акционеров - тех же олигархов, по обеспечению исправного функционирования объектов теплоснабжения для недопущения повторных печальных событий, которые произошли в Экибастузе, Риддере и других городах. Вы свою позицию выразите по этому вопросу. Вы готовы обуздать этих олигархов такими жесткими требованиями, обязанностями и ответственностью?» - спросил мажилисмен.

В свою очередь, глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев напомнил, что права собственников предприятий относятся к законам «Об акционерных обществах», а также подчеркнул, что в его ответе нет отсылки к конкретным персоналиям, а только к принципам ведения бизнеса.

«Есть нормы, связанные с защитой прав акционеров, и объективная часть акционеров энергетических предприятий не имеют возможности управления данными объектами. То есть у нас есть предприятия, которые вышли на IPO, есть достаточно широкий круг акционеров, и вводить полную ответственность всех акционеров за функционирование того или иного энергетического объекта, наверное, не совсем соответствует законам. В рамках расследований тех или иных аварий были возбуждены уголовные дела, по которым часть ответственных понесла соответствующее наказание в соответствии с законодательством. Были проведены достаточно глубокие проверки на предмет возможности вывода средств акционерами - с целью недопущения, или нарушений обязательств по выполнению инвестиционных программ. В рамках комиссии по демонополизации принимались меры по возврату активов у нерадивых собственников государственную собственность. Как вы знаете, Экибастузская ТЭЦ была возвращена государству, Риддерская ТЭЦ была возвращена, и ряд других объектов», - сказал он.

Однако спикер Мажилиса Ерлан Кошанов напомнил, что вопрос депутата касался ответственности собственников, предусмотрена ли она в этом законопроекте.

«В данном законопроекте не предусмотрено. Поправка есть, она в работе, мы эту работу продолжаем», - пояснил Саткалиев.

#ТЭЦ #Алмасадам Саткалиев #олигархи

Популярное

Все
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Пробуждать интерес к литературе
В Алматы завершился традиционный турнир по қазақ күресі
Здоровые люди, ненадолго потерявшие способность видеть, уйдут отсюда с новыми ощущениями
Покупаешь – требуй чек
Прививка для иллюзорной скотины
Механизмы реагирования на факты двойного гражданства ужесточаются
Уровень газификации Жамбылской области достиг 91,1%
ВИЭ могут стать основным источником генерации энергии
Монополиста оштрафовали на 3 млн тенге
С начала года с фасадов зданий Астаны демонтировали тысячи рекламных билбордов и вывесок
В списке «ничейных» в Костанае числятся не только земельные участки и здания, но даже действующие коммуникации
Побережье Капшагая прирастет зоной фитнеса
От объявления режима ЧС до возвращения домой
В населенные пункты, пострадавшие от стихии, возвращается цивилизация
Начата оценка размера нанесенного паводком ущерба для оказания помощи пострадавшим казахстанцам
Скончался первый председатель Сената Казахстана
Жители аула Карагай десять лет живут без спиртного
Султан Бейбарыс повлиял на ход мировой истории
Лучшие дзюдоисты мира сразятся в Астане
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
Перепись архаров началась в Казахстане
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Кругом вода: жителей села в ЗКО экстренно эвакуировали из-за паводка - видео
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Тысячи строителей Костанайской области остались без работы
Паводок: в Костанайской области восстанавливают мобильную связь
Проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде на 25%
Подготовку к борьбе с саранчой обсудили в правительстве
Для отечественного кино необходима квота в прокате
Рыболовные сети в Казахстане оснастят QR-кодами
Жители села Коянды перекрыли дорогу: что происходит в Акмолинской области
Спасение подтопляемых – участь самих подтопляемых?..
Гумпомощь собирают для пострадавших от паводков в РК
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Как обезопаситься от конго-крымской геморрагической лихорадки, рассказали санврачи
В семье Федосияди все говорят по-казахски
Новые технологии внедряют казахские ученые для очистки воды
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию

Читайте также

В сфере теплоэнергетики РК усилят госконтроль
Быть реалистами призвал глава Минэнерго по вопросу тарифов …
ВИЭ могут стать основным источником генерации энергии
На ТЭЦ Казахстана обновят котлы и турбины

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]