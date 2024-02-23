Вы сапожник? Нет, я повар!

– Вы сапожник? – задаю воп­рос Денису Шкрылю, наблюдая во время интервью за тем, как он мастерски подклеивает резиновую подошву к розовым сапогам, усыпанным пайетками и украшенным золотым бантом. Каких-то полчаса – и на моих глазах очередная пара обуви для очаровашки LOL готова.

– Нет, я повар пятого разряда, но вообще-то кем только ни работал, пытаясь найти себя, – улыбаясь отвечает собеседник. – Даже в Китай ездил на заработки, жил во многих странах Европы. И вот, кажется, определился. Я – кукольных дел мастер. Поначалу плохо получалось. Нервничал, но не сдавался. Увлечение изготовлением ростовых кукол для меня оказалось не по-детски серьезным. Отныне это наш семейный бизнес.

Новую профессию Денис осваи­вал на ходу. Научился шить на швейной машинке, работать на оверлоке, тачать сапоги, делать каркас конструкции, кроить и собирать костюмы.

С Викторией, супругой Дениса, все проще. Она профессиональный художник, 18 лет проработала в театре оформителем, изготовив декорации к десяткам спектаклей. Так что ее интерес к ростовым куклам в определенной степени лежит в профессиональной плоскости. Собственно, первые заказы она получила, работая еще в театре.

– Помню, перед очередным Новым годом заказов было особенно много, – вспоминает поворотный момент своей жизни Виктория. – Я буквально валилась с ног: днем в театре, а до поздней ночи работали с мужем над костюмами, превратив в мастерскую двухкомнатную квартиру, в которой жили. И так несколько месяцев подряд. Уйти из театра не решалась. Зарплата­ там хоть и небольшая, но стабильная.

– Да, так и было, – подключается к разговору Денис. – Я настаи­вал на увольнении. Увидел, что это может стать перспективным направлением для создания собственного бизнеса. Видя, что суп­руга работает на износ, я в какой-то момент поставил вопрос ребром: либо не принимаем больше заказы, либо Вика увольняется.

Расставаться с ростовыми кук­лами не хотелось, настолько проч­но они вошли в жизнь семьи. Виктория ушла из театра, решив больше времени посвятить поиску технологических секретов и эксклюзивных разработок. Их никто не спешит обнародовать, но они непременно есть в любом производственном процессе. К тому времени супруги многому успели научиться, но нужно было двигаться дальше, чтобы выйти на более высокий уровень.

– Сейчас нам легче, потому что мы уже многое умеем, – считает Денис. – А ведь приходилось доходить до всего самим, по крупинкам разрабатывали технологию. Никто этому пока нигде не учит. Но, думаю, это дело времени. Те же выкройки делали методом тыка. Сделали – не понравилось. Обрезали край, посмотрели, ага, здесь, наоборот, надо добавить. Приклеили-убрали – так находили оптимальный вариант. Уже есть лекала на некоторые куклы. Но самое главное – мы теперь знаем, как их разрабатывать, пошагово двигаясь от одних моделей к другим.

В изготовлении ростовых кукол, как и в любом хэнд мэйд, важно набить руку. И тогда каждый следующий экземпляр получается намного симпатичнее и аккуратнее предыдущего, доказывая на деле, что нет предела совершенству.

Ростовые куклы стремительно ворвались в нашу жизнь. Невозможно сейчас представить театрализованное представление или детский праздник без их участия. Аниматоры изо всех сил стараются выполнить любой каприз именинника, желающего, чтобы его с днем рож­дения обязательно поздравил любимый мультипликационный или сказочный герой. Именно ивэнт-агентства стали основными заказчиками, регулярно расширяя линейку героев праздничных сценариев.

Благодарности заказчиков и восторги детей и взрослых, развлекать которых отправляются ростовые куклы из «Мастерской радости», служат лучшей мотивацией творить. Возможности же создания персонажей ограничены разве что фантазией заказчика и мастера, но точно не технологиями производства.

Производство ростовых кукол во многом напоминает швейное. Когда заказов стало так много, что супруги перестали справляться самостоятельно, и даже мало что решала помощь дочери, поступившей учиться на швею, они приняли в цех нескольких выпускниц колледжа.

Работа над куклой всегда начинается с рисованного эскиза, а уже потом переходит в практическую плоскость. Виктория здесь незаменима. Она колдует над эскизами кукол, вырисовывая их лица и костюмы, согласовывает их с заказчиками, а дальше подключаются Денис, дочь и швеи.

Самое сложное в изготовлении любой куклы – голова и лицо. Тут требуется хорошо развитое вообра­жение и терпение, чтобы добиться симметрии и пропорции. Это тоже прерогатива Виктории. Раньше художница вырезала и выклеивала каркас из поролона, который потом обтягивали специальной тканью, «сажая» на нее губы, брови, щечки и глаза. Сейчас появились более современные материалы: легче по весу, да и форму держат лучше.

– Даже если модель получается очень удачной и заказы на такую куклу следуют один за другим, каждая имеет свое лицо, – говорит Виктория. – Повторить свою же собственную куклу точь-в-точь просто невозможно. Где-то чуть шире обрезала, где-то волосы уложила по-другому, и все – детали меняют образ. У нас ручная работа, не печатный станок, не клише. К каждой кукле – индивидуальный подход.

Цех по пошиву ростовых кукол – единственный на весь Южный Казахстан. Да и в целом по стране их единицы. Так что конкуренция есть, но не настолько высокая, чтобы остаться без работы. К тому же и спрос на ростовых кукол не ограничивается внут­ренним спросом.

Мастерская отправляет своих ростовых кукол в Россию, Узбекистан,­ Таджикистан и Кыргызстан. Но больше всего заказов из стран Европы, Турции, Греции. Вот и сейчас в цехе готовят к отправке ростовых кукол в Финляндию, продумывают логистику, как доставить заказ в Израиль.

– Искусство куклы для меня – это возможность развиваться, узнавать что-то новое, учиться интересному и в то же время непростому ремеслу, – утверждает Виктория. – Создание ростовых кукол – это три в одном: игра, изобразительное­ искусство и рукоделие одновременно. Ах да, еще и бизнес!