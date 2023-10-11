"Выход найдем, если ситуация с непогодой повторится" – Жумангарин о поддержке фермеров

На расширенном заседании комитета по аграрным вопросам Мажилиса представители правительства, Продкорпорации, холдинга «Байтерек» совместно с депутатами обсудили принимаемые по поручению главы государства меры господдержки фермеров, чьи посевы в этом году пострадали от неблагоприятных погодных условий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: primeminister.kz

И.о. министра сельского хозяйства Абулхаир Тамабек сообщил о проделанной в данном направлении работе, напомнив о том, что ранее на Госкомиссии по вопросам модернизации экономики принят ряд важных решений:

- установить справедливые закупочные цены для фермеров на уровне рыночных;

- предоставить возможность исполнения обязательств деньгами без применения штрафных санкций;

- дать отсрочку на 1 год по исполнению обязательств по форвардному закупу и товарному кредиту с фиксированной комиссией за 2023 год.

Правительством прорабатываются вопросы полного покрытия потребности аграриев в субсидиях, совокупный объем заявок которых составляет 155 млрд тенге. На первоначальном этапе планируется погасить задолженность в размере 30 млрд тенге.

Как отметил Абулхаир Тамабек, по линии АО «Аграрная кредитная корпорация» и АО «КазАгроФинанс» поступили обращения с полным пакетом документов на пролонгацию исполнения обязательств от 62 сельхозтоваропроизводителей на сумму 4 млрд 541 млн тенге. По всем поступающим от фермеров вопросам сотрудники филиалов АКК и КАФ проводят необходимые консультации.

Депутат Мажилиса Аян Зейнуллин уточнил: что ожидать фермерам, если ситуация повторится в следующем году?

«Если в следующем году ситуация с непогодой повторится, будьте уверены, мы найдем выход из положения», – заверил вице-премьер Серик Жумангарин.

По данным МСХ, уборочные работы по зерновым проведены на большей части Казахстана. По состоянию на 10 октября 2023 года убрано 14,6 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 84,5%.

По оперативным данным акиматов, объем ожидаемого валового сбора зерновых будет порядка 15,3 млн тонн, в том числе по пшенице около 11,2 млн тонн. При этом в стране имеется объем высококачественного зерна урожая прошлого года порядка 3 млн тонн.

«С учетом переходящих остатков ожидаемый валовый сбор достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики и для реализации определенных объемов зерна на экспорт», – подчеркнул и.о. министра сельского хозяйства.

Кроме того, депутатов проинформировали о проводимой работе по выделению средств на пополнение уставного капитала Продкорпорации в размере 31,3 млрд тенге. Их направят на обеспечение прямого закупа пшеницы в объеме 350 тысяч тонн и установления цены на форвардный закуп.

Как отметил по итогам заседания заместитель председателя Мажилиса парламента РК Альберт Рау, в сельском хозяйстве есть ряд задач, которые предстоит решать. Тем не менее острота самого главного вопроса по поддержке пострадавших от непогоды фермеров снижена благодаря своевременно принятым правительством мерам.