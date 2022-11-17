Вымогатель в Кызылорде шантажировал девушку интимными фото

В городе Кызылорде задержали вымогателя за шантаж девушки ее интимными фотографиями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

29-летняя горожанка пожаловалась в полицию на знакомого, который вымогал у нее деньги, угрожая опубликовать в социальных сетях фотографии интимного характера.

Сотрудники отдела криминальной полиции УП Кызылорды за дежурные сутки задержали 33-летнего жителя области и изъяли у него вещественные доказательства.

Сейчас в отношении подозреваемого начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Вымогательство».

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.