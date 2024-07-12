Высокая цена беспечности

Общество
9
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

В 15 раз по сравнению с прошлым годом увеличилось в регионе число ДТП с участием несовершеннолетних

коллаж Натальи Ляликовой

...Ветер треплет челки, обдувает голые коленки, свистит в ушах. Ни шлемов, ни другой защитной экипировки. На лицах – радость свободы, рожденной ощущением скорости, практически полета. С наступлением тепла дороги, дворы, а порой и городские тротуары буквально заполоняют всевозможные скутеры, мопеды, мотоциклы, а в полицейских сводках все чаще участниками (читай – пострадавшими) дорожно-транспортных происшествий числятся несовершеннолетние – водители и пассажиры мототранспорта.

Статистика детской смертности и травматизма на дорогах даже не настораживает – пугает. По данным департамента полиции ЗКО, в прошлом году зарегистрировано одно ДТП с участием мототранспорта, а в нынешнем – уже 15! Из 141 несовершеннолетнего, которые с начала года пострадали на дорогах, двое управляли электросамокатами, четверо передвигались на мотоциклах, 21 – на транспорте категории А1, при этом управлявшие скутерами и мопедами прав не имели.

– В 19 ДТП виновными стали сами несовершеннолетние, – отмечают в пресс-службе ведомства. – Пятеро выбегали на дорогу в неустановленном месте, четверо на велосипедах нарушали правила дорожного движения, пятеро водителей скутеров не соблюли дистанцию и не уступили дорогу, двое на электросамокатах нарушили правила маневрирования. В трех ДТП несовершеннолетние управляли автомобилями, причем две из этих аварий – со смертельным исходом.

Вот только случаи за одну неделю. 20 июня при столкновении мопеда и мотоцикла в селе Переметное погиб подросток, еще трое пострадали. Одному из них потребовалась операция. 24 июня водитель скутера на светофоре не выдержал дистанцию, врезался в автомобиль, получив серьезные травмы. Не слишком ли дорого приходится платить за беспечность юным водителям и их родителям, давшим добро на столь опасное времяпрепровождение?

Складывается впечатление, что гонять на двухколесном транс­порте с мотором мальчишки начинают чуть ли не с 12-летнего возраста, как только появляются силы удержать «железного» коня, сняв его с подножки. То и дело тишину дворов разрывает рев мотора.

Мототранспорт, как правило, без опознавательных знаков. Захочешь заявить – не получится. Судя по скорости, которую развивает мопед, вряд ли юный водитель держит в голове мысль, что из подъезда или с детской площадки может выбежать малыш. Как среагирует гонщик, кого подставит под удар в тесных дворовых проездах?

Понять молодежь еще можно: в силу возрас­та нет осознания всей меры ответственности за свою и чужую жизни. Сложнее понять родителей, которые делают чадам такие подарки. Купить подобную «игрушку» для многих сейчас не составляет особого труда. В среднем стоит она не дороже айфона. А вот то, что для ее управления нужно знать правила дорожного движения и иметь права, не только сами подростки, но и порой взрослые предпочитают благополучно забыть.

Недавно в Уральске полицейские остановили мотоцикл, которым управлял 16-летний подросток. Ни прав у водителя, ни регистрации на транспортное средство. Решение эвакуировать мотоцикл на спецстоянку вызвало шквал эмоций у отца, который сопровождал подростка, следуя за ним… на машине. Данное нарушение закона мужчина оправдывал тем, что направляются они в спецЦОН, чтобы поставить мотоцикл на учет. Несмотря на то что подросток год назад попадал в ДТП, родитель твердо уверен, что опыта вождения у сына достаточно, а на права он отучится. Стражи порядка составили два административных протокола – на несовершеннолетнего водителя и на его отца.

Увы, из тысяч родителей, бьющих себя в грудь и доказывающих, что их несовершеннолетние дети – опытные водители, назубок знающие ПДД, лишь единицы сами приняли «экзамен» по этим правилам у своих чад, разве что помогали им готовиться к официальному тестированию на получение водительского удостоверения.

#дети #статистика #ДТП #безопасность #смертность

Популярное

Все
Встречает гостей казахский аул
Усилено патрулирование лесных территорий
В рамках акции «Таза Қазақстан» повсеместно проходит Неделя добра
Как звучит новое слово
В столице прошла Bozjyra Fashion Week Astana SS 2024
Более ста тысяч человек приняли участие в международном фестивале «Театральная Евразия»
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана
Глава государства поздравил соотечественников с Национальным днем домбры
Масуд Пезешкиан избран новым президентом Ирана
Строительство LRT в Астане: закроют съезд по улице Сыганак
Российские борцы отказались от участия в ОИ-2024
Все пострадавшие от паводка жители Кокшетау обеспечены жильем
Путинцева сотворила главную сенсацию на Уимблдоне
Производство бензина в стране впервые за много лет сократилось
Продажи новых авто в Казахстане выросли в два раза за год
Появились новые фото со стройки города-небоскреба «Зеркальная линия»
Национальный день домбры отмечается в Казахстане
Полицейские авто выстроились в форме домбры в ВКО
Шоу дронов в Астане увидели более 100 тыс. человек
Евро-2024: определились все полуфиналисты
Рыбакина одержала самую разгромную победу на турнирах «Большого шлема»
Кир Стармер представил состав нового правительства Британии
Секретариат Организации тюркских государств будет усилен
Головкин: Казахстан может выйти из IBA
Спикер Сената: «Школы должны раскрывать потенциал детей»
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев

Читайте также

Усилено патрулирование лесных территорий
Встречает гостей казахский аул
Злостного неплательщика алиментов осудили в области Жетісу
Госсоветник высказался о формировании новой политической ку…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]