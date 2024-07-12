Высокая цена беспечности

...Ветер треплет челки, обдувает голые коленки, свистит в ушах. Ни шлемов, ни другой защитной экипировки. На лицах – радость свободы, рожденной ощущением скорости, практически полета. С наступлением тепла дороги, дворы, а порой и городские тротуары буквально заполоняют всевозможные скутеры, мопеды, мотоциклы, а в полицейских сводках все чаще участниками (читай – пострадавшими) дорожно-транспортных происшествий числятся несовершеннолетние – водители и пассажиры мототранспорта.

Статистика детской смертности и травматизма на дорогах даже не настораживает – пугает. По данным департамента полиции ЗКО, в прошлом году зарегистрировано одно ДТП с участием мототранспорта, а в нынешнем – уже 15! Из 141 несовершеннолетнего, которые с начала года пострадали на дорогах, двое управляли электросамокатами, четверо передвигались на мотоциклах, 21 – на транспорте категории А1, при этом управлявшие скутерами и мопедами прав не имели.

– В 19 ДТП виновными стали сами несовершеннолетние, – отмечают в пресс-службе ведомства. – Пятеро выбегали на дорогу в неустановленном месте, четверо на велосипедах нарушали правила дорожного движения, пятеро водителей скутеров не соблюли дистанцию и не уступили дорогу, двое на электросамокатах нарушили правила маневрирования. В трех ДТП несовершеннолетние управляли автомобилями, причем две из этих аварий – со смертельным исходом.

Вот только случаи за одну неделю. 20 июня при столкновении мопеда и мотоцикла в селе Переметное погиб подросток, еще трое пострадали. Одному из них потребовалась операция. 24 июня водитель скутера на светофоре не выдержал дистанцию, врезался в автомобиль, получив серьезные травмы. Не слишком ли дорого приходится платить за беспечность юным водителям и их родителям, давшим добро на столь опасное времяпрепровождение?

Складывается впечатление, что гонять на двухколесном транс­порте с мотором мальчишки начинают чуть ли не с 12-летнего возраста, как только появляются силы удержать «железного» коня, сняв его с подножки. То и дело тишину дворов разрывает рев мотора.

Мототранспорт, как правило, без опознавательных знаков. Захочешь заявить – не получится. Судя по скорости, которую развивает мопед, вряд ли юный водитель держит в голове мысль, что из подъезда или с детской площадки может выбежать малыш. Как среагирует гонщик, кого подставит под удар в тесных дворовых проездах?

Понять молодежь еще можно: в силу возрас­та нет осознания всей меры ответственности за свою и чужую жизни. Сложнее понять родителей, которые делают чадам такие подарки. Купить подобную «игрушку» для многих сейчас не составляет особого труда. В среднем стоит она не дороже айфона. А вот то, что для ее управления нужно знать правила дорожного движения и иметь права, не только сами подростки, но и порой взрослые предпочитают благополучно забыть.

Недавно в Уральске полицейские остановили мотоцикл, которым управлял 16-летний подросток. Ни прав у водителя, ни регистрации на транспортное средство. Решение эвакуировать мотоцикл на спецстоянку вызвало шквал эмоций у отца, который сопровождал подростка, следуя за ним… на машине. Данное нарушение закона мужчина оправдывал тем, что направляются они в спецЦОН, чтобы поставить мотоцикл на учет. Несмотря на то что подросток год назад попадал в ДТП, родитель твердо уверен, что опыта вождения у сына достаточно, а на права он отучится. Стражи порядка составили два административных протокола – на несовершеннолетнего водителя и на его отца.

Увы, из тысяч родителей, бьющих себя в грудь и доказывающих, что их несовершеннолетние дети – опытные водители, назубок знающие ПДД, лишь единицы сами приняли «экзамен» по этим правилам у своих чад, разве что помогали им готовиться к официальному тестированию на получение водительского удостоверения.