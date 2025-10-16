Высокая занятость мешает казахстанским родителям проводить время с детьми – исследование

Общество,Занятость
493
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Казахстане провели масштабный социологический опрос в рамках подведения итогов Индекса благополучия детей. В исследовании приняли участие 93 120 человек, включая 52 754 родителей и 40 366 учащихся, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Комитета по охране прав детей Минпросвещения, согласно результатам, 13,9% родителей отметили, что не могут уделять детям достаточного времени из-за высокой занятости на работе. Самые высокие показатели зафиксированы в Северо-Казахстанской (17,9%), городе Алматы (17,8%), Костанайской (17,3%) и Акмолинской (16,1%) областях. Минимальные значения отмечены в Восточно-Казахстанской (9,1%), Западно-Казахстанской (10%) и Атырауской (10,6%) областях.

«Регулярное внимание и участие родителей — важнейшее условие эмоционального благополучия ребёнка. Когда взрослые заняты и редко общаются с детьми, снижается уровень доверия и поддержки в семье. В этой работе важную роль играют центры педагогической поддержки родителей, созданные в рамках программы «Адал Азамат». С нового учебного года реализуется обновлённая программа ЦППР 3.0, включающая современные цифровые форматы и темы психического здоровья и эмоционального развития детей», — отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Согласно международным исследованиям UNICEF, ежедневное 10–15-минутное общение родителей с ребёнком без отвлечений укрепляет доверие, снижает уровень тревожности и способствует эмоциональной устойчивости.

Комитет по охране прав детей рекомендует родителям ежедневно выделять не менее 5 минут для спокойного общения с ребёнком без смартфонов и гаджетов — только внимание, диалог и участие.

При признаках тревожности, замкнутости или агрессивного поведения следует обращаться за помощью к школьным психологам, специалистам Центров психологической поддержки, а также в круглосуточный контакт-центр «111» по вопросам семьи и детства.

#дети #занятость #родители #соцопрос

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

Определены финалисты Международной премии «Волонтёр года»
Республиканский чемпионат для молодёжи с особыми образовате…
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
30 лет МЧС Казахстана: когда безопасность становится частью…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]