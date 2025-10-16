В Казахстане провели масштабный социологический опрос в рамках подведения итогов Индекса благополучия детей. В исследовании приняли участие 93 120 человек, включая 52 754 родителей и 40 366 учащихся, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Комитета по охране прав детей Минпросвещения, согласно результатам, 13,9% родителей отметили, что не могут уделять детям достаточного времени из-за высокой занятости на работе. Самые высокие показатели зафиксированы в Северо-Казахстанской (17,9%), городе Алматы (17,8%), Костанайской (17,3%) и Акмолинской (16,1%) областях. Минимальные значения отмечены в Восточно-Казахстанской (9,1%), Западно-Казахстанской (10%) и Атырауской (10,6%) областях.

«Регулярное внимание и участие родителей — важнейшее условие эмоционального благополучия ребёнка. Когда взрослые заняты и редко общаются с детьми, снижается уровень доверия и поддержки в семье. В этой работе важную роль играют центры педагогической поддержки родителей, созданные в рамках программы «Адал Азамат». С нового учебного года реализуется обновлённая программа ЦППР 3.0, включающая современные цифровые форматы и темы психического здоровья и эмоционального развития детей», — отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Согласно международным исследованиям UNICEF, ежедневное 10–15-минутное общение родителей с ребёнком без отвлечений укрепляет доверие, снижает уровень тревожности и способствует эмоциональной устойчивости.

Комитет по охране прав детей рекомендует родителям ежедневно выделять не менее 5 минут для спокойного общения с ребёнком без смартфонов и гаджетов — только внимание, диалог и участие.

При признаках тревожности, замкнутости или агрессивного поведения следует обращаться за помощью к школьным психологам, специалистам Центров психологической поддержки, а также в круглосуточный контакт-центр «111» по вопросам семьи и детства.