Высоко сижу, далеко гляжу

– Виталий, начнем с истории вопроса. Расскажите о том, как Вам пришла идея разработки системы обнаружения пожаров.

– Ну, непосредственно только мониторингом пожаров мы не занимались, это был лишь инструмент, который помогал давать сигналы, что, по данным космического мониторинга, на территории области⁄района обнаружена новая термальная точка. То есть точка, которая не является точкой промышлен­ности, например, завода или ТЭЦ.

Наша компания занимается реализацией продуктов аналити­ческих центров для регионов, где мы предоставляем акимам официальную и часто неофи­циальную информацию, основанную на анализе различных данных, применяя Big Data и машинное обучение. Как правило, это анализ исполнения бюджета, реализации проектов, проведение государственных закупок, оценка реального количества населения в городах, оценка бизнес-активности и выявление точек роста, прогноз необходимости и выбор локаций для строительства школ и поликлиник.

Идея разработки такой сис­темы пришла к нам в процессе анализа данных по качеству воздуха и оценки индекса озеленения городов на основе данных спутников. Анализируя, какие данные еще можно получить из спутников, мы обнаружили, что ежедневно спутниками собираются данные о мониторинге термальных точек – возможных очагов лес­ных или степных пожаров. Это было интересным открытием для нас, и мы решили исследовать эту область дальше. Мы провели исследования и разработали алгоритмы обработки и анализа данных, получаемых с космических спутников.

Тогда-то мы и создали сис­тему мониторинга степных и лесных пожаров с системой уведомления. Но, к сожалению, проект оказался на тот период невостребованным.

– Известно, что Минцифры разработало аналогичную систему. Говорить о ее роли в пожарах на востоке страны сейчас не будем – это вопрос не к Вам. Есть мнение, что она не сыграла своей роли из-за неинтегрированности со структурами МЧС. Чем Ваша разработка отличалась от разработки Минцифры?

– Я не знаком непосредственно с данным решением, но хотелось бы отметить, что наш проект не предполагает наличие необходимой инфраструктуры из спутников. Как я ранее говорил, мы работаем с уже готовыми источниками, к которым имеется доступ. В работе мы используем собственную оте­чественную аналити­ческую платформу Nomad, которая имеет гибкие алгоритмы обработки. При всей сложности задачи и наличия слова «космос» ее можно достаточно упростить и сделать доступной.

Мы мониторим информацию с ряда спутников и получаем ее в виде температурных изображений, где красные точки означают несвойственную региону и погоде температуру. Информация обрабатывается, и происходит информирование.

Использование применяемых нами источников без затрат на спутники позволяет существенно снизить стоимость использования платформы.

– Расскажите об алгоритмах этой системы, почему, на Ваш взгляд, она была бы эффективной?

– Благодаря алгоритмам обработки и анализа данных наша система способна оперативно обнаруживать и выявлять новые термальные точки, которые могут указывать на возможные пожары. Это позволяет получать свежую и актуальную информацию о пожарной обстановке на их территории с обновлением каждые восемь часов.

Мы каждые восемь часов имеем возможность получить изображение в виде температурной карты земли. Там необходимо определить интересующую территорию и провести детальный анализ. Изображения обрабатываются, выявляются и анализируются термальные точки – точки с высокой температурой, не свойственной данной местности с учетом погодных условий. В полученных данных исключаются искусственные термальные точки городов (заводы, ТЭЦ и другие). После этого каждой точке присваивается вероятность быть пожаром, и информация выводится на карту. Пользователям системы направляются уведомления. Весь процесс выполняется автоматически без участия человека, и таким образом исключается человеческий фактор сокрытия информации.

Дальше уже полученная от нас информация должна быть перепроверена. После получения сигналов от нас можно запросить информацию от лесхозов, управлений или отделов сельского хозяйства и ДЧС и сравнить ее.

Один из ключевых аспектов эффективности нашей системы заключается в том, что она предоставляет независимый источник данных, дополняющий информацию, получаемую от других служб и организаций. Это позволяет проверять и сопоставлять различные источники информации, выявлять расхождения или скрытые данные о пожарах, которые могут быть упущены или недостаточно освещены в официальных сводках.

Наша система также обладает функциональностью отображения уровня возгорания каждой обнаруженной термальной точки, а также информации о времени обнаружения и схеме распространения огня. Это позволяет получать детализированную картину пожарной обстановки и принимать соответствующие меры по предотвращению и борьбе с пожарами.

При обнаружении новых термальных точек система информирует акима области и акимов районов о возникновении пожаров на определенной территории в режиме сводки, отправляет SMS и даже может осуществлять телефонный звонок. Также мы можем информировать о том, если пожар не был устранен при повторном сканировании через восемь часов.

Каждая выявленная точка отображает уровень возгорания и время обнаружения (день или ночь), а также показывает шкалу или схему распространения огня. Сводки оперативные и автоматически наносятся на карту. Мы считаем, что эта система может быть эффективной, так как предоставляет акимам дополнительные источники информации о возможных пожарах, которые могут быть не замечены или скрыты другими службами и организациями. Сравнение данных из разных источников позволяет иметь всестороннюю информацию и принимать более обоснованные решения в области пожарной безопасности.

Кроме того, наша система оперативно сводит данные и отображает их на карте в ситуационном центре региона. Это обеспечивает наглядность и удобство восприятия информации, позволяя легко определить местоположение и масштаб пожаров на территории. Мы уверены, что наша система обнаружения пожаров из космоса будет эффективным инструментом для акимов в борьбе с пожарами. Предос­тавление дополнительной и независимой информации, сравнение данных из разных источников и оперативное отображение на карте позволяют им принимать обоснованные решения и реагировать на пожарные ситуации более эффективно.

– Подобные системы как-то используются в других странах? Как они себя показывают?

– В разных странах, включая США, Канаду, страны Европы и Российскую Федерацию, существуют системы и службы, использующие подобные технологии для обнаружения и мониторинга пожаров.

В США существует система наблюдения за пожарами, управляемая Федеральным управлением по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA) и Национальным управлением по лесам (USFS). Они используют спутниковые данные и системы дистанционного зондирования для обнаружения пожаров и мониторинга их распространения. Данные собираются и анализируются в режиме реального времени, а информация передается лесным службам, пожарным бригадам и другим соответствующим организациям для оперативного реагирования.

В Канаде подобные системы используются, например, Канадской лесной службой (CFS) и Канадской службой лесного пожарного наблюдения (CWFIS). Они также применяют спутниковые данные и технологии дистанционного зондирования для обнаружения и мониторинга пожаров. Информация передается соответствующим службам и властям для координации противопожарных мероприятий.

В странах Европы существуют различные системы и службы, использующие подобные технологии. Например, Европейская служба по обнаружению пожаров (EFFIS) предоставляет мониторинг и анализ данных о пожарах в Европе с помощью спутниковых снимков и других источников данных. Эта информация передается соответствующим национальным и региональным органам управления пожарами для координации действий.

В Российской Федерации также имеются системы обнаружения и мониторинга пожаров. Например, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) использует спутниковые данные и системы дистанционного зондирования для обнаружения лесных пожаров. Информация передается соответствующим органам управления пожарами, а также включается в оперативные сводки и отчеты о пожарной обстановке.

Подобные системы показывают себя эффективными в разных странах. Они позволяют оперативно обнаруживать пожары, определять их масштаб и распространение, а также предоставлять актуальную информацию о пожарной обстановке. Это помогает соответствующим службам и организациям принимать обоснованные решения и эффективно координировать противопожарные мероприя­тия. Использование данных из различных источников и сравнение информации позволяют получить более полное представление о пожарной ситуации и сделать более точные оценки рисков и угроз.

Хотелось бы отметить, что мы не заменяем текущее информирование об изменениях в регио­нах, мы лишь его дополняем.