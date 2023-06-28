Высоко сижу, далеко гляжу
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Лаура Тусупбекова
Специалист по IT-технологиям Виталий Пустовойтенко известен как разработчик онлайн-платформ Ahyq, E-knot (онлайн-голосование для ОСИ), мобильных приложений Smart city и аналитических центров. В 2017 году он с коллегами разработал платформу Nomad – модуль «мониторинг пожаров», которую предлагали акиматам в 2017–2018 годах, но последние по разным причинам отказывались от платформы. Из-за немотивированной невостребованности сопровождение проекта было приостановлено, но в случае необходимости разработчики готовы его настроить за две недели. В интервью нашей газете автор Nomad рассказывает о платформе и ее возможностях предупреждать о пожароопасной ситуации в каждом из регионов страны.