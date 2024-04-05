Выявляют на ранних стадиях

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Онкологи используют скрининги, профосмотры и дни открытых дверей, чтобы обнаружить заболевание как можно раньше

фото МЦОиХ ВКО

Как показал день открытых дверей, проведенный в областном многопрофильном Центре онкологии и хирургии, врачи выбрали правильную тактику. Из 130 пациентов, побывавших на приеме, почти у половины выявили патологии, которые при отсутствии своевременного лечения грозили перерасти в рак.

– В этот день к нам мог прийти любой пациент без направления от терапевта и независимо от статуса в системе обязательного медстрахования, – пояснил онкохирург высшей категории Ербол Кусаинов. – Особое внимание врачи обращали на выявление колоректального рака, занимаю­щего в регионе третье место. В 2023 году мы зарегистрировали 245 новых случаев.

По словам главного внештатного онколога Восточно-Казахстанской области Гульмиры Сагидуллиной, рак кишечника в основном диагностируют у людей старше 50 лет. Благодаря скрининговым программам и «зеленому коридору» большинство случаев удается выявить в начальных стадиях. Например, из 245 новых диагнозов, поставленных в минувшем году, около 70% определили в начальных стадиях.

– Для нас это имеет первостепенное значение, потому что мы можем говорить о благоприятном прогнозе и успехе лечения, – отметила онколог.

С 2008 года в Казахстане действует национальная скрининговая программа, которая, в том числе, направлена на раннюю диагнос­тику злокачественных новообразований кишечника. Скрининг проводится с интервалом один раз в два года в поликлинике по месту прикрепления. Осматривают мужчин и женщин в возрасте 50–70 лет. При подозрении пациента сразу направляют на обследование. В первую очередь проводят колоноскопию и биопсию. В Восточно-Казахстанском онкоцентре колоноскопию проводят под седацией, то есть без неприятных болевых ощущений. Только с начала текущего года здесь провели 283 обследования.

Как отметила Гульмира Сагидуллина, высокую эффективность показывает технология виртуальной колоноскопии под контролем компьютерного томографа. Это малоинвазивная процедура, которая проводится для получения детализированного изображения внутренней поверхности толстого кишечника.

– Метод с высокой точностью позволяет выявить различные образования толстого кишечника и полипы, – пояснила врач. – Важно, что эта процедура не создает дискомфорт, проводится безболезненно, не требует седации. Для диагностики тонкого кишечника мы проводим процедуру энтерографии с использованием магнитно-резонансного томографа.

К слову, в марте под эгидой Всемирной организации здравоохранения на планете прошел День борьбы с вирусом папилломы человека. Как доказала наука, некоторые его штаммы способны вызывать рак шейки матки – грозное заболевание женщин, занимающее второе место в мире по распространению. В рамках прошедшего дня открытых дверей восточноказах­станские онкологи провели осмотр и консультацию пациенток для выявления возможных патологий женской половой сферы. Как напомнили специалисты, с сентября в соответствии с рекомендациями ВОЗ планируется начать массовую вакцинацию девочек 11 лет от вируса папилломы человека. После прививки формируется устойчивый иммунитет.

#здоровье #медицина #онкология #скрининг #профосмотр

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