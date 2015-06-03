Свежий выпуск
Выжили наперекор судьбе
Вадим МАХИН, Алматы
Это третий, дополненный и переработанный сборник воспоминаний, вышедший за последние три года. Его авторы – те, кто в детстве пережил страшную блокаду города-героя. Два предыдущих издания были направлены Главе государства.
От начальника Канцелярии Президента страны Махмуда Касымбекова поступил ответ. В письме на имя руководителя организации блокадников Валентины Винер говорится, что Нурсултан Назарбаев ознакомился с воспоминаниями и отметил, что книги имеют «большое значение в деле воспитания в людях гуманистических качеств – патриотизма, граж­данственности, искренней любви и сострадания к ближнему. Безусловно, что героический подвиг всех тех, кто ковал нашу общую победу на полях сражений и трудовом фронте в годы Великой Отечественной войны, навсегда останется в памяти благодарных потомков».
В заключение Махмуд Касымбеков сообщает: «Глава государства передает вам и всем членам вашей организации пожелания крепкого здоровья, успехов и благополучия». Третий сборник воспоминаний казахстанцев – жителей блокадного Ленинграда также направлен в адрес Главы государства. Презентация новой книги состоялась в Алматинском государственном бизнес-колледже. Валентина Винер и ее соратники – герои книги – рассказали учащимся о своем потерянном детстве, трагедиях и страданиях, которые выпали на их долю.
Битва за Ленинград в ходе Второй мировой войны была самой продолжительной. За годы блокады в городе, по разным данным, погибли от 600 тыс. до 1 млн людей, в основном от голода. Враг постоянно бомбил и обстреливал жилые кварталы. Подсчитано, что за период обороны Ленинграда немцы обрушили на него более 107 тыс. бомб, сотни тысяч снарядов. Жители города пережили голод, холод, смерть родных и близких, но выстояли, выжили, сохраняя веру в Победу.
После эвакуации из осажденного города казахская земля стала для них второй родиной. В настоящее время только в Алматы проживают около 80 человек, переживших блокаду. Все они, как и ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, окружены заботой и вниманием государственных органов, общественных объединений, бизнес-структур. К 70-летию Победы они награждены почетными памятными медалями, им выданы дополнительные пособия, продуктовые наборы.
Презентацию сборника вдохновенно и эмоционально провела советник издательства «Алматыкiтап» Софья Раева. Иначе и не могло быть: о трагических событиях истории нельзя рассказывать равнодушно, без сопереживания. С выходом новой книги организацию блокадников поздравили заместитель акима города Зауреш Аманжолова, консул Генерального консульства России в Алматы Ирина Переверзева, ветераны войны и труженики тыла. Учащиеся колледжа показали литературно-музыкальную композицию, посвященную празднику Победы.

Популярное

Все
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
Что происходит с тенге – свежие данные
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Пенсионный возраст: cнижать или нет?
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 июня
Электросамокаты разрушают древнюю архитектуру Рима
Токаев поручил активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций в экономику Казахстана
В мире наступает эра глобального дефицита?
О каких новшествах нужно знать поступающим в казахстанские колледжи
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
ООН сменила международное название Турции

Читайте также

Свежий выпуск
Душа казахского народа
Свежий выпуск
Наша история и наше будущее
Свежий выпуск
Путь к мечте
Свежий выпуск
Безопасный труд как жизненная необходимость

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]