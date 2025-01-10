Выживаемость новорожденных с врожденными пороками составила 86% – Минздрав

Здравоохранение
38
Гульмира Кунапия
корреспондент

Одним из главных достижений в сохранении здоровья детского населения является развитие высокоспециализированной помощи в неонатологии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С целью раннего выявления наследственных врожденных пороков и отклонений в развитии ребенка проводится 5 видов скринингов: пренатальный, неонатальный (в первые дни после рождения на выявление врожденного гипотиреоза и фенилкетонурии), офтальмологический, скрининг недоношенных детей на выявление ретинопатии (поражение сетчатки глаза), аудиологический скрининг, скрининг психофизического развития новорожденных детей и детей раннего возраста. 

Для совершенствования организации оказания медпомощи детям, реализуется несколько инициатив, направленных на повышение охвата и улучшение качества скринингов: развивается неонатальная и фетальная хирургия; открыты и функционируют 17 центров раннего вмешательства для лечения детей с врожденными пороками развития.

С развитием неонатальной хирургии и трансферта этих технологий в регионы, выживаемость новорожденных с врожденными пороками составила 86%. В среднем, ежегодно 1 500 новорожденных с врожденными пороками получают оперативное лечение, из них 40% оперируются методом эндовидеохирургии.

Совершенствуются методы терапии, внедряется молекулярно-генетическая диагностика, выполняются органосохраняющие операции, за последние 10 лет в стране выполнено около 500 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток, в том числе неродственных от зарубежных доноров.

Благодаря внедрению эффективных перинатальных технологий, развитию реанимации новорожденных, выживаемость детей с экстремально низкой массой тела увеличилась в 4 раза. 

Казахстан является единственным государством в ЦА, где проводятся кардиохирургические операции с рождения.

В среднем в год проводится до 2000 операций на открытом сердце детям с врожденными пороками сердца, из них 75% проведены детям до года жизни.

#неонатальная хирургия #диагностика #новорожденные

Популярное

Все
Белые халаты – вечные солдаты
На языке текста и рисунка
Три кита казахской нравственности
На страже закона и порядка
Хранитель вечной любви
Двенадцать лучших картин
Республиканский референдум как форма проявления народовластия
Третью четверть в наилучших условиях начали ученики районов Приаралья
«Мы победим! И правым наше дело великая Отчизна назовет...»
Не нужен им берег турецкий
Прерванный полет
Указ Президента Республики Казахстан
Какие реформы и нововведения планирует Минфин в 2025 году
Яркая звезда на небосклоне музыкальной науки
Сезон измученных людей
День ратификаций
Огненный «закройщик» по металлу
Школы, больницы, ТЭЦ
Поручения и исполнение
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
МВД обратилось к казахстанским водителям
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Культовый балет «Лебединое озеро» представит «Астана Опера»
Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Темиртау
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
120 полицейских прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста
Посредственной назвал президент работу руководителей-экономистов
«Есть проблемные моменты» – Касым-Жомарт Токаев о работе правительства
На вопрос о планах возглавить ООН ответил Касым-Жомарт Токаев
Премьер посетил павильон-сферу на территории ЭКСПО
Информацию о переходе Казахстана к парламентской системе власти прокомментировал Токаев
Ашимбаев: Интервью еще раз демонстрирует приверженность президента принципам открытости
Какие реформы и нововведения планирует Минздрав в 2025 году
Около 100 машин попали в массовое ДТП на трассе под Астаной
Престижное признание получил Казахстан от CNN Travel
Трассу Астана-Щучинск открыли в связи с улучшением погоды
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Это счастье – стать родителями

Читайте также

Единственный в Центральной Азии комплекс «Гамма-нож» исполь…
Как развивается медицинский туризм в Казахстане
Стоматологи оказали услуги на более чем 50 млрд тенге
Система выдачи бесплатных лекарств изменится в РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]