Выживаемость новорожденных с врожденными пороками составила 86% – Минздрав

Одним из главных достижений в сохранении здоровья детского населения является развитие высокоспециализированной помощи в неонатологии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С целью раннего выявления наследственных врожденных пороков и отклонений в развитии ребенка проводится 5 видов скринингов: пренатальный, неонатальный (в первые дни после рождения на выявление врожденного гипотиреоза и фенилкетонурии), офтальмологический, скрининг недоношенных детей на выявление ретинопатии (поражение сетчатки глаза), аудиологический скрининг, скрининг психофизического развития новорожденных детей и детей раннего возраста.

Для совершенствования организации оказания медпомощи детям, реализуется несколько инициатив, направленных на повышение охвата и улучшение качества скринингов: развивается неонатальная и фетальная хирургия; открыты и функционируют 17 центров раннего вмешательства для лечения детей с врожденными пороками развития.

С развитием неонатальной хирургии и трансферта этих технологий в регионы, выживаемость новорожденных с врожденными пороками составила 86%. В среднем, ежегодно 1 500 новорожденных с врожденными пороками получают оперативное лечение, из них 40% оперируются методом эндовидеохирургии.

Совершенствуются методы терапии, внедряется молекулярно-генетическая диагностика, выполняются органосохраняющие операции, за последние 10 лет в стране выполнено около 500 трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток, в том числе неродственных от зарубежных доноров.

Благодаря внедрению эффективных перинатальных технологий, развитию реанимации новорожденных, выживаемость детей с экстремально низкой массой тела увеличилась в 4 раза.

Казахстан является единственным государством в ЦА, где проводятся кардиохирургические операции с рождения.

В среднем в год проводится до 2000 операций на открытом сердце детям с врожденными пороками сердца, из них 75% проведены детям до года жизни.