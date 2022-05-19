Взять на себя ответственность за будущее страны должны сами казахстанцы

На пороге нового этапа развития

Дискуссионный клуб на площадке СЦК в качестве спикеров в этот раз пригласил руководителя аппарата Конституционного совета, члена рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК Бахыта Нурмуханова и кандидата юридических наук Зауреш Баймолдину.

– Страна стоит на пороге перехода к следующему этапу своего развития. В этом году Глава государства в Послании народу Казахстана представил масштабную программу политической модернизации. Пятого июня будет решена судьба законопроекта, разработанного специальной рабочей группой. В результате вносимых поправок в Конституцию происходят большие изменения в законотворческом процессе, который в дальнейшем будет разворачиваться в Мажилисе. Сенат же будет иметь право лишь одобрять или отклонять законы, принятые Мажилисом. Это международная практика, новые процедуры разрешения разногласий между палатами, – начал свое выступление Бахыт Нурмуханов. – Следующий масштабный блок – это переход от формы суперпрезидентского управления к классической президентской системе. Касым-Жомарт Токаев добровольно вышел из партии, не дожидаясь конституционной реформы, что увеличивает политическую конкуренцию. Ведь, как известно, в будущем будут внесены изменения и в Закон «О политических партиях». К слову, в настоящее время поступило уже более 30 обращений о создании новых партий. Поэтому вполне вероятно, что на политической арене появятся новые политические силы и новые депутаты в представительных органах.

По мнению спикера, судьбу таких государственно значимых изменений граждане Казахстана­ должны решать сами.

– Это самый демократичный путь, сложившийся в мировой практике. Ведь до этого состоя­лись три конституционные реформы, проведенные через Парламент. На этот раз был выбран путь референдума. Референдум в Казахстане ранее проводился дважды. В мировой практике широко распространен институт плебисцита. С ХІХ века, например, в Швейцарии было проведено более 500 референдумов. Цель на сегодня у нас одна – принятие судьбоносных государственных решений при непосредственном участии населения, – отметил член рабочей группы.

Вместе с тем Бахыт Нурмуханов подчеркнул, что на референдум стоит отправляться с четким пониманием сути предлагаемых конституционных изменений и их роли в будущем страны.

– Условно изменения можно разделить на несколько направлений. Это дальнейшая демократизация общества и государства, установление верховенства права и коренная модернизация политической системы. Одним из крупных изменений в области верховенства права является реорганизация Конституционного суда. В 1995 году в соответствии с действующей Конституцией был создан Конституционный совет, и за годы своей работы он внес свой достойный вклад в области закрепления принципов правового государства в рамках предоставленных ему полномочий. Однако время предъявляет новые требования. Особенностью Конституционного суда является возможность обращения к нему граждан, юридических лиц, иных представителей общества. Это изменение следует рассматривать как одну из форм введения концепции «слышащего государства», – разъяснил спикер.

О важности понимания грядущих изменений, ведь «это не просто политические преобразования – это расширение и полномочий самого народа», говорила правовед Зауреш Баймолдина.

– Все направлено не просто на политическую модернизацию общества, а на то, чтобы расширить участие населения в управлении делами государства. Референдум в данном случае и дает возможность народу путем собственного волеизъявления решать политические вопросы в стране. Как мы будем двигаться дальше? Хотим ли мы обновления государственного устройства? Хотим ли мы обновления всех сторон общественной жизни и двигаться вперед? Я думаю, что референдум необходим, чтобы каждый почувствовал, что он сопричастен к изменениям, которые в конечном итоге приведут к более достойному будущему, – высказала свое мнение эксперт.