Я готовился к этому более трех лет – Назарбаев о сложении полномочий Президента РК

Адильбек Тауекелов
Первый Президент Казахстана – Елбасы, председатель партии "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев в ходе внеочередного XIX съезда партии "Nur-Otan" рассказал, когда было принято решение об уходе с поста Президента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Если я сделал что-то за это время, отвечая на такое доверие, то я счастливый человек и счастливый политик. Поэтому, когда я говорил, что принял осознанное решение – это действительно так. Такие решения не принимаются за один день или за один месяц. Я готовился к этому решению несколько лет. Если открыть секрет, то более чем три года", – сказал Назарбаев.
Елбасы также отметил, что Касым-Жомарт Токаев полностью подходит на должность Президента РК.
"Этот вывод правильный. Давайте изберем Токаева Президентом и будем его поддерживать. Большое спасибо всем за добрые слова в мой адрес", – сказал Назарбаев.
Ранее стало известно, что Первый Президент Казахстана – Елбасы, председатель партии "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев выдвинул
кандидатуру Касым-Жомарта Токаева для участия в выборах Президента РК от партии "Nur-Otan".
Напомним, 19 марта, Нурсултан Назарбаев объявил
о прекращении полномочий Президента Республики Казахстан. Временно исполняющим обязанности Президента Казахстана был назначен
Касым-Жомарт Токаев. 20 марта после принесения присяги Касым-Жомарт Токаев вступил
в должность Президента Казахстана.
9 апреля Касым-Жомарт Токаев объявил
о проведении внеочередных выборов Президента РК 9 июня 2019 года.
12 апреля ЦИК утвердил требования
к кандидатам в Президенты Казахстана.
Решение о проведении досрочных выборов прокомментировали
эксперты.