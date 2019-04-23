Я готовился к этому более трех лет – Назарбаев о сложении полномочий Президента РК

Политика
Жанат Тукпиев
Фото Kazpravda.kz Адильбек Тауекелов
Первый Президент Казахстана – Елбасы, председатель партии "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев в ходе внеочередного XIX съезда партии "Nur-Otan" рассказал, когда было принято решение об уходе с поста Президента РК, передает корреспондент  Kazpravda.kz.   

"Если я сделал что-то за это время, отвечая на такое доверие, то я счастливый человек и счастливый политик. Поэтому, когда я говорил, что принял осознанное решение – это действительно так. Такие решения не принимаются за один день или за один месяц. Я готовился к этому решению несколько лет. Если открыть секрет, то более чем три года", – сказал Назарбаев.

Елбасы также отметил, что Касым-Жомарт Токаев полностью подходит на должность Президента РК.

"Этот вывод правильный. Давайте изберем Токаева Президентом и будем его поддерживать. Большое спасибо всем за добрые слова в мой адрес", – сказал Назарбаев.

Ранее стало известно, что Первый Президент Казахстана – Елбасы, председатель партии "Nur Otan" Нурсултан Назарбаев выдвинул кандидатуру Касым-Жомарта Токаева для участия в выборах Президента РК от партии "Nur-Otan".

Напомним, 19 марта, Нурсултан Назарбаев объявил о прекращении полномочий Президента Республики Казахстан. Временно исполняющим обязанности Президента Казахстана был назначен Касым-Жомарт Токаев. 20 марта после принесения присяги Касым-Жомарт Токаев вступил в должность Президента Казахстана.

9 апреля Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении внеочередных выборов Президента РК 9 июня 2019 года.

12 апреля ЦИК утвердил требования к кандидатам в Президенты Казахстана.

Решение о проведении досрочных выборов прокомментировали эксперты.

