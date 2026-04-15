Не линия раздела, а точка притяжения

Особую роль в этом процессе играет специальная экономическая зона Qyzyljar, которая стала площадкой для международного бизнеса. Здесь работают компании из России, Китая, Италии, Германии и Турции.

Внешнеэкономическая политика области во многом строится вокруг сотрудничества с Российской Федерацией. Сегодня на нее приходится более 60% всего внешнеторгового оборота региона. За последние пять лет товарооборот с РФ вырос в 1,6 раза и достиг почти 700 млн долларов. И речь идет не только о приграничных контактах.

Да, традиционно активно развиваются связи с Омской, Курганской и Тюменской областями, но география сотрудничества расширяется. Знаковым событием стал XXI Форум межрегио­нального сотрудничества Казахстана и России, прошедший в Уральске. В рамках этого мероприятия был подписан план сотрудничества на 2025–2028 годы между СКО и Омской областью. Со стороны России документ подписал губернатор Виталий Хоценко. Соглашение охватывает широкий спектр направлений – от экономики до культуры и нау­ки – и создает долгосрочную основу для совместных проектов.

Отдельным вектором становится сотрудничество с Респуб­ликой Татарстан, одним из наиболее индустриально развитых регионов России. Делегация Северо-Казахстанской области посетила Казань. Итогом стало подписание меморандума о взаимопонимании, который открывает новые возможности для промышленной кооперации, обмена технологиями и привлечения инвестиций.

Этот шаг важен не только с точки зрения экономики, но и как сигнал: СКО ориентируется на лучшие практики и стремится интегрироваться в более сложные производственные цепочки.

Еще одним подтверждением устойчивости сложившихся связей стал визит делегации Курганской области во главе с губернатором Вадимом Шумковым.

Сотрудничество между регио­нами имеет глубокие исторические корни, но теперь оно наполняется новым содержанием. Одним из ключевых направлений остается сельское хозяйство, в частности семеноводство: около 30% семян уже поставляется в СКО из Курганской области.

Параллельно стороны рассматривают перспективы взаи­модействия в машиностроении – отрасли, которая может стать новой точкой роста для обеих территорий. Северо-Казахстанская область формирует модель развития, в которой аграрный потенциал усиливается индустриальными проектами, а внутренний рост подкрепляется внешними связями. Сотрудничество с Россией в этом контексте выступает не просто как фактор стабильности, а как инструмент расширения возможностей.

Формируется новая роль регио­на – не периферии, а активного участника межрегиональной экономики, где граница становится не линией раздела, а точкой притяжения.