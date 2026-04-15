Cerebra AI защитит от последствий инсульта

Проект направлен на автоматизацию анализа компьютерной томографии и сокращение времени при спасении пациентов с подозрением на инсульт. Напомним, при этом заболевании исход напрямую зависит от «золотого часа», в течение которого медицинская помощь наиболее эффективна.

«Традиционный анализ снимков КТ врачом-радиологом требует времени на расшифровку и описание. Система Cerebra AI работает параллельно с врачом: алгоритмы машинного обучения анализируют изображение за считаные минуты, подсвечивая пораженные участки и оценивая объем повреждений мозга», – пояснили в управлении здравоохранения области.

В итоге автоматизированный анализ помогает врачам быстрее определиться с тактикой лечения, повысить точность диагнос­тики. ИИ способен заметить микроскопические изменения, которые могут быть пропущены при первичном визуальном осмотре в условиях высокой нагрузки и снизить риск инвалидизации пациента.

Запуск Cerebra AI – не единичная инициатива, а часть общего подхода. На сегодня в 16 медорганизациях региона уже успешно функционирует PACS-система. Она позволяет хранить и передавать диагнос­тические снимки в цифровом формате. Это повысило качество диагностики онкологических и других социально значимых заболеваний.

Если смотреть в масштабах страны, то пилотный проект по цифровизации системы обязательного социального медицинского страхования касается каждого казахстанца. Он призван сделать движение финансовых средств прозрачным – от момента уплаты взноса до оплаты конкретного приема у врача.

Главная цель реформы – дать жителям инструмент контроля. Теперь в личном кабинете – в eGov Mobile или Damumed – можно будет увидеть не только факт наличия страховки, но и детализацию: какая услуга была оказана, когда и сколько она стоила фонду. Это ставит заслон «припискам» – ситуациям, когда клиники выставляют счета за услуги, которые пациент фактически не получал.

Так автоматика будет проверять каждый визит человека к врачу. Чтобы клиника получила деньги за операцию или прием, должны совпасть три условия: цифровое подтверждение визита пациента, корректность всех данных в системе, отсутствие у медорганизации налоговых задолженностей.