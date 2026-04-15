Cerebra AI защитит от последствий инсульта

5
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Как сообщили в областном управлении цифровых технологий, в системе здравоохранения начали применять искусственный интеллект. Одним из этапов модернизации стал запуск инновационной сис­темы Cerebra AI в трех инсульт­ных центрах региона.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект направлен на автоматизацию анализа компьютерной томографии и сокращение времени при спасении пациентов с подозрением на инсульт. Напомним, при этом заболевании исход напрямую зависит от «золотого часа», в течение которого медицинская помощь наиболее эффективна.

«Традиционный анализ снимков КТ врачом-радиологом требует времени на расшифровку и описание. Система Cerebra AI работает параллельно с врачом: алгоритмы машинного обучения анализируют изображение за считаные минуты, подсвечивая пораженные участки и оценивая объем повреждений мозга», – пояснили в управлении здравоохранения области.

В итоге автоматизированный анализ помогает врачам быстрее определиться с тактикой лечения, повысить точность диагнос­тики. ИИ способен заметить микроскопические изменения, которые могут быть пропущены при первичном визуальном осмотре в условиях высокой нагрузки и снизить риск инвалидизации пациента.

Запуск Cerebra AI – не единичная инициатива, а часть общего подхода. На сегодня в 16 медорганизациях региона уже успешно функционирует PACS-система. Она позволяет хранить и передавать диагнос­тические снимки в цифровом формате. Это повысило качество диагностики онкологических и других социально значимых заболеваний.

Если смотреть в масштабах страны, то пилотный проект по цифровизации системы обязательного социального медицинского страхования касается каждого казахстанца. Он призван сделать движение финансовых средств прозрачным – от момента уплаты взноса до оплаты конкретного приема у врача.

Главная цель реформы – дать жителям инструмент контроля. Теперь в личном кабинете – в eGov Mobile или Damumed – можно будет увидеть не только факт наличия страховки, но и детализацию: какая услуга была оказана, когда и сколько она стоила фонду. Это ставит заслон «припискам» – ситуациям, когда клиники выставляют счета за услуги, которые пациент фактически не получал.

Так автоматика будет проверять каждый визит человека к врачу. Чтобы клиника получила деньги за операцию или прием, должны совпасть три условия: цифровое подтверждение визита пациента, корректность всех данных в системе, отсутствие у медорганизации налоговых задолженностей.

#здравоохранение #цифровизация #Cerebra AI

Популярное

Все
Серебряный финал в Ордосе
Стартует пляжная Азиада
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
«Любовь и голуби» почти на новый лад
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
В Алматы стартовала новая экологическая акция
Дорога к звездам
Говорят поэты о любви
А горы здесь будут чистыми
Светильники из вторсырья
«Махаббат» превращает нити в чувства
Подписан меморандум
Искусство лаконичного высказывания
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Защищенность госорганов в сфере кибербезопасности обсудили …
От мифов к фактам: Европейская неделя иммунизации проходит …
Минздрав проводит проверку по факту гибели ребенка в Карага…
В Казахстане заболеваемость корью снизилась на 30%

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]