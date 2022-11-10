​​​​​​​Я тебя вижу

Научить детей-аутистов общаться, дружить, познавать окружающий мир – такая задача стоит перед новым реабилитационным центром в Усть-Каменогорске.

Новый центр разместили в здании бывшего профилактория, где последние лет 20 действовал своего рода городской санаторий для пенсионеров. Акимат задумался о смене его профиля, после того как медики обнародовали статистику. В Усть-Каменогорске из 1 700 детей с особыми образовательными потребностями больше 300 – с аутизмом. Всего в Восточном Казахстане таких ребятишек около 500, а в целом по республике – больше 30 000. По словам психиатров, расстройство поражает детей со скоростью, сравнимой с эпидемией.

Центр рассчитан на 120 маленьких пациентов, все услуги бесплатные. С оснащением развивающих и игровых кабинетов помог благотворительный фонд «Қамқорлық». Были закуп­лены мебель, оборудование, игровой и спортивный инвентарь. Специалисты фонда дали консультации по подбору освещения и цветовой гаммы в помещениях, организовали курсы повышения квалификации для сотрудников.

– На сегодня к нам пришли первые 60 ребят от дошколят до 18 лет, – рассказала директор реабилитационного центра Сания Аубакирова. – У всех страдают коммуникативные навыки. Они проводят здесь по четыре часа – это время, которое мы согласовали с родителями. Следом наберем еще одну смену из 60 воспитанников. Сейчас у нас в штате 20 специалис­тов – логопедов, дефектологов, психологов, педиатров, преподавателей лечебной физкультуры, массажистов, педагогов. Их задача подготовить детей так, чтобы они смогли общаться с окружаю­щими, смогли бы спокойно учиться в классах инклюзии или даже обычных классах.

Для реабилитации особенных пациентов оборудовано 15 кабинетов, в том числе сенсорной интеграции, обучения бытовым навыкам, музыкальной терапии, робототехники и другие. С детьми занимаются группами, индивидуально, на казахском и русском языках. «Фишка» центра – гончарная, столярная и швейная мастерские, а также студия арт-терапии.

Специалисты до сих пор не могут определить причину аутизма. Обследование более миллиона детей в мире опровергло популярную псевдотеорию, что корень всех бед – вакцинация. В областном Центре матери и ребенка склонны считать, что подобные расстройства существовали всегда, просто раньше их не умели выявлять и квалифицировать. Если раньше маленьких пациентов просто ставили на учет у психиатров, то сегодня с ними научились работать – социализировать отчасти или почти полностью.

Среди возможных причин также говорят и о расстройстве, возникающем вследствие нарушения развития головного мозга, и о том, что рост аутизма мог спровоцировать захвативший мир формат виртуальной реальности: общение – в соц­сетях, детская «жизнь» – в гаджетах, отчуждение между родителями и детьми... Но в любом случае для реабилитации ребенка важно как можно раньше начать с ним занятия.

По словам профессора Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова Ирины Мацкевич, такие программы разработаны и давно «обкатаны» во многих странах. Замечательные результаты получены в Великобритании и Франции. Если здесь диагностировали расстройство в первые годы жизни, специалисты учат малышей элементарному – основам самообслуживания, гигиены, ориентации в окружающем мире. Если ребенок начал говорить, для него важно научиться играть с другими, взаимодействовать с окружающими.

– Практика показывает, что примерно половина детей с аутизмом может адаптироваться, окончить школу, получить образование, социализироваться, – отметила профессор. – Главное условие – вовремя начать коррекцию и найти их нишу. Такие люди погружены в себя, равнодушны к тому, что думают о них другие. Но если у аутиста есть суперинтересная для него сфера, он может достичь в ней очень высокого уровня. Важно помочь ему открыть в себе такой потенциал.