«Я точно приеду на Всемирные игры кочевников» – Перси Хайнс Уайт

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Популярный канадский актер Перси Хайнс Уайт стал гостем фестиваля ComicCon в Астане и высказался о предстоящих 5-х Всемирных играх кочевников, которые пройдут в столице в сентябре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

У актера спросили, слышал ли он о Всемирных играх кочевников , которые пройдут в Астане в сентябре, и будет ли советовать посетить их своим знакомым.

«Да, я слышал об этом. Я считаю, что состязания всадников - это точно то, что полюбят американцы. И не знаю, почему их нет в Америке. У вас много интересных игр кочевников, как охота с ловчими птицами и много других игр, которых я пока не знаю. Да, конечно. Я точно приеду на Всемирные игры кочевников», - ответил Перси Хайнс Уайт.

Перси Хайнс Уайт - канадский актёр, известный по ролям в таких фильмах, как «Рождественские страшилки» и «Удалённая местность», а также в сериалах «Между», «Одарённые» и «Уэнздей».