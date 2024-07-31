«Я точно приеду на Всемирные игры кочевников» – Перси Хайнс Уайт

Звезды , ВИК - 2024
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Актер удивлен, почему в Америке нет состязаний всадников

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Популярный канадский актер Перси Хайнс Уайт стал гостем фестиваля ComicCon в Астане и высказался о предстоящих 5-х Всемирных играх кочевников, которые пройдут в столице в сентябре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

У актера спросили, слышал ли он о Всемирных играх кочевников , которые пройдут в Астане в сентябре, и будет ли советовать посетить их своим знакомым.

«Да, я слышал об этом. Я считаю, что состязания всадников - это точно то, что полюбят американцы. И не знаю, почему их нет в Америке. У вас много интересных игр кочевников, как охота с ловчими птицами и много других игр, которых я пока не знаю. Да, конечно. Я точно приеду на Всемирные игры кочевников», - ответил Перси Хайнс Уайт.

Перси Хайнс Уайт - канадский актёр, известный по ролям в таких фильмах, как «Рождественские страшилки» и «Удалённая местность», а также в сериалах «Между», «Одарённые» и «Уэнздей».

 

#Астана #кочевники #игры #ВИК #Перси Хайнс Уайт

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