Январские события: около 100 млрд тенге составил ущерб по городу Алматы – Генпрокуратура

Заместитель начальника 1-службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК отметил, что больше всех городов и регионов в ходе январских событий пострадал город Алматы, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Он напомнил, что погромы, поджоги государственных объектов, уничтожение имущества и акты терроризма были совершены в городах Алматы, Шымкент, в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях.

«Наиболее серьезные факты насилия, разрушений, сопротивления представителям власти зафиксированы в Алматы. В результате погромов, поджогов зданий и вооруженных нападений по городу Алматы ущерб составил 98 млрд тенге, в том числе 1592 субъектам бизнеса - на сумму 92 млрд тенге. Погибло 9 сотрудников силовых ведомств и 2 260 получили ранения. Перечисленные действия преступников по закону квалифицируются как акты терроризма», - сказал Елдос Килымжанов.

Всего в Алматы, по его данным, по всем преступлениям, совершенным в период январских событий, следственные органы расследуют 1 066 уголовных дел, в том числе 5 дел - по массовым беспорядкам, 5 - по актам терроризма. С санкции суда содержится под стражей 205 подозреваемых.

«По каждому арестованному имеются достаточные сведения о его причастности и активном участии в преступлениях», - заключил спикер.