Сенат , Общество
Январские события выявили всю остроту проблем неустроенной молодежи – спикер Сената
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе парламентских слушаний по проблемам молодежной политики отметил, что январские события потребовали серьезного пересмотра действующей молодежной политики, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Трагические январские события выявили всю остроту проблем неустроенной молодежи. Многие молодые люди, участвовавшие в акциях протеста, не имели качественного образования, постоянной работы и доходов. Мы увидели, как такая молодежь может быть использована различными деструктивными силами. Важным уроком трагического января является осознание того, что эффективная молодежная политика – это ключевое условие устойчивости и стабильности государства. А следовательно – главный приоритет общенациональной повестки», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената выделил ряд острых социально-экономических проблем, которые требуют неотложных, системных и комплексных решений. В первую очередь, он обратил внимание на проблему с доступом к качественному образованию. По его словам, особенно остро стоит вопрос разрыва между качеством образования в городских и сельских школах. Это демонстрируют результаты ЕНТ.

«В период пандемии этот разрыв усилился из-за неравномерного доступа к Интернету в городской и сельской местности. Между тем, именно неравенство в доступе к качественному образованию является одной из основных причин социального неравенства», - подчеркнул председатель палаты.

Еще одна из главных проблем молодежи, как отметил Маулен Ашимбаев, это – безработица. Официальный уровень безработицы среди молодежи относительно невысок, однако альтернативные исследования независимых организаций демонстрируют иные данные.

«Согласно опросам независимых организаций, в возрастной группе 25–29 лет почти 12% опрошенных ещё не имели постоянной работы. Более 40% казахстанской молодежи с дипломом о высшем образовании  работает не по профессии. В связи с этим возникают вопросы по поводу эффективности использования бюджетных средств, направляемых на создание рабочих мест и молодёжную практику», - заключил Маулен Ашимбаев.

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