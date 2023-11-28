Языком конкретных цифр

Вот лишь некоторые из приведенных в них данных. 8,2 млн казах­станцев состояли в 2021-м в браке, это 60,9% населения. 9% из них вступили в брак повторно. 28% от общего чис­ла населения никогда не состояли в браке, 5,3% – вдовы или вдовцы, остальные – разведенные.

Что касается внутренней миграции, то отмечался рост с 2,3 млн человек в 2009 году до 2,6 млн в 2021-м. Точками притяжения для казахстанцев стали Алматы – 357,9 тыс. прибывших, Алматинская область – 286,1 тыс. и Астана – 283,5 тыс. человек.

– Алматы, Алматинская область и Астана стали основными направлениями назначения, в то время как в Кызылординскую и Атыраускую области наблюдался наименьший поток внутренней миграции. В Алматинской области зафиксировано и наибольшее количество выехавших людей – 307,8 тысячи, в отличие от Мангистауской области, откуда выехало меньше всего граждан – 71,8 тысячи человек, – уточнила заместитель директора департамента национальных переписей Бюро национальной статистики Асель Джартыбаева.

Также большой рост идет по показателям домохозяйств – сразу на 27,9%, с 4,3 млн единиц в 2009 году до 5,6 млн в 2021-м.

В бюро отметили, что данные по Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областям представлены на момент до их разделения. При этом численность населения во вновь созданных областях пересчитана с учетом данных переписи и отражена в показателях, размещенных на сайте stat.gov.kz.