Юбилейный вечер звезды оперной сцены Майры Мухамедқызы состоялся в Астане

Фото: Астана Опера

Майра Мухамедқызы, одна из самых ярких и значимых оперных певиц Казахстана, отпраздновала свое 30-летие на сцене «Астана Опера» грандиозным концертом, который прошел с аншлагом при поддержке министерства культуры и информации РК. Среди почетных гостей присутствовала министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева.

Майра Мухамедкызы подарила зрителям уникальную программу, включавшую произведения мирового и национального репертуара. В исполнении оперной дивы прозвучали арии из опер великих композиторов, таких как Рихард Штраус, Ференц Лист, Петр Чайковский, а также произведения казахских авторов, что придало концерту особый национальный колорит. В сопровождении симфонического оркестра и хора «Астана Опера», под управлением дирижеров А. Мухитдина и Мади Омирзака, концерт стал живым воплощением ее многолетнего творчества.

Особо стоит отметить номер «Olieb, solangduliebenkannst», который знаменитая певица представила вместе со своим давним другом Темиржаном Ержановым из США, он вызвал настоящий восторг у зрителей. А проникновенное исполнение арий из опер Жоржа Бизе, Шарля Гуно и Джузеппе Верди позволило раскрыть всю эмоциональную глубину и артистизм Майры Мухамедкызы. Бурные аплодисменты звучали также и после фрагмента «O Fortuna» из «Кармина Бурана» Карла Орфа в сопровождении симфонического оркестра и хора.

Творческий путь Майры Мухамедкызы — это не просто 30 лет на сцене, это 30 лет преданности искусству. Заслуженная артистка Республики Казахстан, лауреат множества премий и обладательница престижных наград, она в течение многих лет представляла казахское оперное искусство на мировой арене. Ее необыкновенное мастерство, яркая харизма и преданность своему делу снискали ей любовь и признание публики не только в Казахстане, но и за его пределами.

В концерте, режиссером которого выступил Михаил Панджавидзе, также приняли участие детский хор театра, ведущие солисты балета «Астана Опера» Анель Рустемова, Олжас Тарланов, Диас Курмангазы, известные казахстанские артисты Ораз Мухамедьяр, Жумабек Кантарбаев, Айбек Канатбек, Рамина Сатыбалды и многие другие.

Торжественный вечер, представивший собой калейдоскоп всей музыкальной деятельности певицы за эти три десятилетия, завершился грандиозным финалом — сценой тоя из оперы «Домалак Ана» Т. Жармухамета. Финальная нота этого вечера запомнится надолго всем, кто стал свидетелем этого выдающегося культурного события.