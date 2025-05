Фото: пресс-служба Минпросвещения

В бразильском городе Белу-Оризонти завершилась 59-я Международная Менделеевская олимпиада по химии. Казахстанские школьники показали один из лучших результатов среди 40 стран-участниц, завоевав 11 медалей и обойдя сильнейшие сборные мира, включая команды США, Японии, Китая и стран Европы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

В состав сборной Казахстана вошли учащиеся 10–11 (12) классов — победители республиканской олимпиады по химии 2024–2025 учебного года. Все члены команды стали призерами международного турнира. Особое признание получил ученик 10 класса лицея-интерната «Білім-Инновация» Мангистауской области Мендигали Калдыбай, удостоенный специального приза «Award for the Best Score in the Practical Exam» за лучший результат в практическом туре.



Серебряные медали завоевали:



Данияр Базарбай – ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-Инновация» Актюбинской области;

Мендигали Калдыбай – ученик 10 класса лицея-интерната «Білім-Инновация» Мангыстауской области;

Ансар Жақсылыков – ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-Инновация» Актюбинской области;

Арен Тенизбаев – ученик 10 класса лицея-интерната №9 «Білім- Инновация» Кызылординской области;

Санжар Калиакбар – ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-Инновация» Карагандинской области;

Кали Абильмансур – ученик 10 класса НИШ ФМН г. Астана;

Райымбек Габдолла – ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-Инновация» Мангыстауской области;



Бронзовые медали:



Айзере Женисханова – ученица 10 класса НИШ ФМН г. Усть-Каменогорск;

Нуркожа Умарбаев – ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-Инновация» Мангыстауской области;

Ярослава Кравчук – ученица 11 класса школы-лицея для одаренных детей №8 г. Павлодар;

Алихан Серикулы – ученик 11 класса школы «HaileyburyAlmaty» г. Алматы.



Руководители команды — Елдана Бахытжан и Азим Аманжолов.

В ведомстве напомнили, что Международная Менделеевская олимпиада считается одним из важнейших этапов подготовки национальных сборных к Международной олимпиаде по химии (IChO), которая пройдет с 5 по 14 июля 2025 года в Объединенных Арабских Эмиратах.