Юные казахстанские химики вошли в число сильнейших на Менделеевской олимпиаде

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Школьники РК показали один из лучших результатов среди 40 стран-участниц

Фото: пресс-служба Минпросвещения

В бразильском городе Белу-Оризонти завершилась 59-я Международная Менделеевская олимпиада по химии. Казахстанские школьники показали один из лучших результатов среди 40 стран-участниц, завоевав 11 медалей и обойдя сильнейшие сборные мира, включая команды США, Японии, Китая и стран Европы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

В состав сборной Казахстана вошли учащиеся 10–11 (12) классов — победители республиканской олимпиады по химии 2024–2025 учебного года. Все члены команды стали призерами международного турнира. Особое признание получил ученик 10 класса лицея-интерната «Білім-Инновация» Мангистауской области Мендигали Калдыбай, удостоенный специального приза «Award for the Best Score in the Practical Exam» за лучший результат в практическом туре.

Серебряные медали завоевали:

Данияр Базарбай – ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-Инновация» Актюбинской области;
Мендигали Калдыбай – ученик 10 класса лицея-интерната «Білім-Инновация» Мангыстауской области;
Ансар Жақсылыков – ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-Инновация» Актюбинской области;
Арен Тенизбаев – ученик 10 класса лицея-интерната №9 «Білім- Инновация» Кызылординской области;
Санжар Калиакбар – ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-Инновация» Карагандинской области;
Кали Абильмансур – ученик 10 класса НИШ ФМН г. Астана;
Райымбек Габдолла – ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-Инновация» Мангыстауской области;

Бронзовые медали:

Айзере Женисханова – ученица 10 класса НИШ ФМН г. Усть-Каменогорск;
Нуркожа Умарбаев – ученик 11 класса лицея-интерната «Білім-Инновация» Мангыстауской области;
Ярослава Кравчук – ученица 11 класса школы-лицея для одаренных детей №8 г. Павлодар;
Алихан Серикулы – ученик 11 класса школы «HaileyburyAlmaty» г. Алматы.

Руководители команды — Елдана Бахытжан и Азим Аманжолов.

В ведомстве напомнили, что Международная Менделеевская олимпиада считается одним из важнейших этапов подготовки национальных сборных к Международной олимпиаде по химии (IChO), которая пройдет с 5 по 14 июля 2025 года в Объединенных Арабских Эмиратах.

#школьники #призеры #Менделеевская олимпиада #химики

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