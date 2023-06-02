Юные спасатели

В департаменте по чрезвычайным ситуациям города Шымкента наградили школьников Рамазана Амангельдиева и Ердаулета Шынгысхана, спасших тонущего мальчика. Инцидент произошел 10 мая текущего года на реке Бадам, протекающей по территории жилого массива Игилик.

Подростки пришли со своими друзьями, чтобы искупаться в реке. Неожиданно кто-то крикнул, что тонет ребенок. Услышав об этом, Ердаулет и Рамазан побежали в ту сторону, где случилась беда. Увидев, что на поверхности реки почти безжизненно лежит ребенок, мальчишки бросились в воду и вынесли его на берег.

Рамазан Амангельдиев, заметив, что малыш синеет, быстро приступил к реанимационным действиям. Ему активно помогал Ердаулет Шынгысхан. Вместе мальчишки оказали первую доврачебную медицинскую помощь и смогли добиться, чтобы изо рта захлебнувшегося ребенка начала выходить вода. Вскоре у мальчика восстановилось дыхание. Придя в себя, он начал плакать, не понимая, что с ним произошло. Рамазан и Ердаулет обрадовались, что с малышом все в порядке, и стали его успокаивать.

В тот момент для них было самым важным то, что мальчик жив.

Оказалось, что оба юных героя учатся в общей средней школе № 128. Ердаулет Шынгысхан – ученик 8-го класса, а его друг Рамазан Амангельдиев учится в 9-м классе. Руководство ДЧС Шымкента поблагодарило школьников за смелость, решительность и грамотные действия при спасении тонущего ребенка.