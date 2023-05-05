Юрист казино осужден за крупную взятку в Акмолинской области

В Акмолинской области приговором Бурабайского районного суда осужден юрист казино за дачу взятки в значительном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции.

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Обвиняемый приговорен к штрафу в 20-кратном размере, что составляет 184,5 млн тенге, отметили в пресс-службе.

"Он признан виновным в даче взятки сотруднику прокуратуры в сумме 20 тыс. долларов США за положительное решение результатов проверки финансовой деятельности казино", - проинформировали в Антикоре.

Осужденный лишен пожизненного права занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе, добавили в агентстве.