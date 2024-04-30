130 млн тенге перечислили «мертвым душам» бухгалтеры столичной школы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По результатам проверки в одной из школ прокуратура Астаны выявила факты хищения бюджетных денег, передает Kazpravda.kz

Как выяснилось, на протяжении семи лет бухгалтеры незаконно перечисляли зарплату и премии несуществующим работникам школы. Общая сумма ущерба государству составила более 130 млн тенге.

В ходе следствия работники школы полностью признали вину.

«Приговором суда виновные осуждены к 7 годам лишения свободы. С них взыскан в пользу государства причиненный материальный ущерб» , – сообщили в прокуратуре Астаны.

Приговор вступил в законную силу.