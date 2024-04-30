130 млн тенге перечислили «мертвым душам» бухгалтеры столичной школы
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Виновные приговорены к 7 годам лишения свободы
По результатам проверки в одной из школ прокуратура Астаны выявила факты хищения бюджетных денег, передает Kazpravda.kz
Как выяснилось, на протяжении семи лет бухгалтеры незаконно перечисляли зарплату и премии несуществующим работникам школы. Общая сумма ущерба государству составила более 130 млн тенге.
В ходе следствия работники школы полностью признали вину.
«Приговором суда виновные осуждены к 7 годам лишения свободы. С них взыскан в пользу государства причиненный материальный ущерб», – сообщили в прокуратуре Астаны.
Приговор вступил в законную силу.