Общество За баснословную сумму – и никаких улучшений! 3 августа 2022 г. 1:00 Азамат Букетов, Семей Излюбленное место отдыха семейчан – центральный парк культуры и отдыха – уже три года как служит поводом для насмешек и недоумения горожан. Три года назад парк закрыли на реконструкцию, выделив 1 млрд тенге. Ремонт затянулся, в прошлом году его все-таки открыли. Но изменений на баснословную сумму семейчане так и не увидели. А может, не оценили? …Если углубиться в историю, то до середины XIX века на этом месте было непроходимое болото, и местные стреляли здесь уток. Болото было покрыто мелким кустарником, кочками, осокой, а местами и камышом. Городские власти вели работу по его осушению, которая дала свои результаты. Уже во второй половине XIX века здесь выстроили кирпичные административные здания и магазины. Но болото до сих пор дает о себе знать. При подъеме уровня подземных вод подвалы старинных зданий заливает водой, а парковые деревья погибают. Вот именно на этом месте в начале XX века и было решено обустроить городской парк. В Центре документации новейшей истории бывшей Восточно-Казахстанской области сохранились документы, свидетельствующие о заседании городской думы от 15 марта 1902 года. Тогдашний городской голова А. Москвин «доложил на усмотрение думы вопрос о необходимости произвести посадку деревьев на Гасфортовской площади, где построен Никольский храм, с устройством бульвара и садов в форме треугольников во всех четырех углах этой площади». Тогда городские власти столкнулись с проблемой отсутствия средств на обустройство парка, и городской голова предложил организовать посадку зеленых насаждений за свой счет. Дума приняла предложение Москвина и выразила благодарность «за столь заботливое его отношение к благоустройству города». В 1911 году парк получил название городского сада, а в 1930-м был переименован в парк имени В. И. Ленина. Так он назывался до февраля 1996 года. В 2008 году в центральном парке установили памятник Шакариму Кудайбердиеву. Обещали облагородить территорию вокруг памятника, но цветы периодически забывали поливать, и они погибали. Тогда территорию вокруг памятника засыпали белым декоративным камнем. В 2019 году городские власти затеяли грандиозный ремонт на 1 млрд тенге. Бывший в то время акимом Семея Ермак Салимов представил проект и заявил, что зеленый уголок подвергнется масштабной реконструкции, в результате которой станет «современной и уютной зоной отдыха для горожан». «Мы деревья трогать не будем, – уточнил тогда Ермак Салимов. – У нас есть лесопатологическая экспертиза. Мы проведем лишь их обрезку. Насаждения будут убираться там, где у нас предусмотрены всевозможные площадки». Предполагалось, что парк будет разделен на четыре сектора. Появятся детские, спортивные площадки и амфитеатр. В парковой зоне будут установлены фонтаны и скамейки. Большое внимание уделят освещению. На всей территории парка установят светодиодные фонари. «В парке появятся футбольные, баскетбольные, волейбольные и скейт-площадки, – рассказал тогда заместитель директора проектной компании Марат Джумагулов. – Для малышей предусмотрены современные детские площадки, которые будут выполнены из натуральных материалов. Будет и зона для поколения постарше. Для них оборудуют танцевальную площадку, установят шахматные доски». Киоски и ларьки по продаже еды планировали демонтировать. Для них выделят отдельный земельный участок. Но все вышесказанное, похоже, осталось лишь на словах. Реконструкция парка не только затянулась, но и выглядит он после миллиардных вливаний не лучшим образом. Официальное открытие обновленного парка состоялось 1 июня прошлого года. Его не доделали, но все же открыли. Тогда же стало известно, что акимат города подал на подрядчика – предприятие «Енбек Семей» – в суд. Уже новый аким Нурымбет Сактаганов тогда заявил, что у подрядчика на завершение ремонта не хватило… средств. «Мы подрядчика пригласили, у него денег нет. Депутатский корпус просит еще 30 миллионов тенге. Я им говорю: «Ни одного тенге не будет. Завтра кто будет отвечать? Уже все средства необходимые выделены», – говорил год назад Нурымбет Сактаганов. Были изучены недоработки подрядчика, чтобы выяснить, как расходовались деньги. «Во-первых, качество и количество выложенной брусчатки. Там, например, 14 646 квадратных метров должно быть оплачено. А когда измерили, получилось 13 тысяч, то есть тысячи с лишним квадратных метров не хватает! Нет велодорожки. Установка оросительной системы не работает. Есть и другие вопросы. Все это мы фиксировали, сегодня передаем в суд и дополнительно в правоохранительные органы. Они будут заниматься ими», – сообщил аким. Подать в суд раньше было невозможно, так как договор с подрядчиком еще действовал. Все это время исполнителей пытались призвать к порядку, чтобы те завершили ремонтные работы. Но этого так и не случилось. «Подрядчика мы заставляли, сами как-то помогали через других, чтобы они в порядок привели этот парк (…). Но до 1 июня что сделано, то сделано. Больше у них денег нет и сил нет. Они сказали – все! Теперь срок договора закончился, и мы все передаем в правоохранительные органы», – пояснил Нурымбет Сактаганов. В прошлом месяце с рейдом в центральном парке побывал уже нынешний аким Бакытжан Байахметов. Как сообщили в акимате, сейчас в центральном парке ведутся работы по подготовке поливочного водопровода. Необходимо наладить оптимальную работу насосов, четко разделить поливочные зоны. Аким города поручил очистить территорию парка от опавших листьев и прочего мусора. Все намеченные в парке работы пообещали взять на еженедельный контроль. А вот куда потрачен миллиард, так и не удалось выяснить… Известно лишь то, что часть средств израсходована на покупку малых архитектурных форм, стоимость которых шокирует: некоторые инсталляции оказались равноценны стоимости трехкомнатной квартиры! Пред. След. Пред. След.