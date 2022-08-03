За баснословную сумму – и никаких улучшений!

Излюбленное место отдыха семейчан – центральный парк культуры и отдыха – уже три года как служит поводом для насмешек и недоумения горожан.

Три года назад парк закрыли на реконструкцию, выделив 1 млрд тенге. Ремонт затянулся, в прошлом году его все-таки открыли. Но изменений на басно­словную сумму семейчане так и не увидели. А может, не оценили?

…Если углубиться в историю, то до середины XIX века на этом месте было непроходимое болото, и местные стреляли здесь уток. Болото было покрыто мелким кустарником, кочками, осокой, а местами и камышом. Городские власти вели работу по его осушению, которая дала свои результаты. Уже во второй половине XIX века здесь выстроили кирпичные административные здания и магазины. Но болото до сих пор дает о себе знать. При подъеме уровня подземных вод подвалы старинных зданий заливает водой, а парковые деревья погибают. Вот именно на этом месте в начале XX века и было решено обустроить городской парк.

В Центре документации новейшей истории бывшей Восточно-Казахстанской области сохранились документы, свидетельствующие о заседании городской думы от 15 марта 1902 года. Тогдашний городской голова А. Москвин «доложил на усмотрение думы вопрос о необходимости произвести посадку деревьев на Гасфортовской площади, где построен Никольский храм, с устройством бульвара и садов в форме треугольников во всех четырех углах этой площади».

Тогда городские власти столкнулись с проблемой отсутствия средств на обустройство парка, и городской голова предложил организовать посадку зеленых насаждений за свой счет. Дума приняла предложение Москвина и выразила благодарность «за столь заботливое его отношение к благоустройству города».

В 1911 году парк получил название городского сада, а в 1930-м был переименован в парк имени В. И. Ленина. Так он назывался до февраля 1996 года.

В 2008 году в центральном парке установили памятник Шакариму Кудайбердиеву. Обещали облагородить территорию вокруг памятника, но цветы периодически забывали поливать, и они погибали. Тогда территорию вокруг памятника засыпали белым декоративным камнем.

В 2019 году городские власти затеяли грандиозный ремонт на 1 млрд тенге. Бывший в то время акимом Семея Ермак Салимов представил проект и заявил, что зеленый уголок подвергнется масштабной реконструкции, в результате которой станет «современной и уютной зоной отдыха для горожан».

«Мы деревья трогать не будем, – уточнил тогда Ермак Салимов. – У нас есть лесопатологическая экспертиза. Мы проведем лишь их обрезку. Насаждения будут убираться там, где у нас предусмотрены всевозможные площадки».

Предполагалось, что парк будет разделен на четыре сектора. Появятся детские, спортивные площадки и амфитеатр. В парковой зоне будут установлены фонтаны и скамейки. Большое внимание уделят освещению. На всей территории парка установят светодиодные фонари.

«В парке появятся футбольные, бас­кетбольные, волейбольные и скейт-площадки, – рассказал тогда заместитель директора проектной компании Марат Джумагулов. – Для малышей предусмот­рены современные детские площадки, которые будут выполнены из натуральных материалов.