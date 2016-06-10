Свежий выпуск
​За чашкой чая
Дулат МОЛДАБАЕВ

Прочитав это сообщение, вспомнил свое недавнее знакомство с менеджером группы систем управления турецкой компании Havelsan в одном из павильонов прошедшей выставки. За чаем он мне объяснил, что означает аббревиатура Aselsan – Askeri elektronik sanayi, что переводится как военная электронная промышленность. Соответственно Havelsan (hava – значит воздушные) – это электронные системы в авиационной сфере. Насколько мне известно, компания – ведущий в стране разработчик программного обеспечения для систем управления войсками и, кроме систем воздушного обнаружения, ее подразделения занимаются разработкой систем симуляции и учений, радиоэлектронной борьбы, боевыми системами кораблей.

Вернемся к меморандуму. Как отметил ректор ЕНУ им. Л. Гумилева Ерлан Сыдыков, все мировые технологии опираются на передовые научные позиции, и национальный вуз, делая ставку на выпуск профессиональных кадров в сфере промышленных технологий, привлекает ученых с мировым именем, работающих на опережение как в области электроники, так и радиофизики. Директор компании ТОО «Казахстан-Аселсан Инжиниринг» Зия Тарык отметил, что он встречался со студентами Евразийского нацио­нального университета, которые произвели самое благоприятное впечатление. Сотрудничество Евразийского национального университета им. Л. Гумилева с ТОО «СП «Казахстан ASELSAN инжиниринг» будет представлено радиофизической лабораторией и научно-исследовательским институтом радиофизики и электроники.

Надо сказать, что уже в первые дни KADEX 2016 АО «НК «Казахстан инжиниринг» заключило соглашения о долгосрочном сотрудничестве с рядом иностранных компаний и казахстанских предприятий. Руководство АО «НК «Казахстан инжиниринг», а также руководители дочерних организаций провели десятки встреч с представителями оборонно-промышленного комплекса и ведущими производителями вооружения и военной техники из других стран.

В актив отечественного военно-промышленного комплекса можно включить договоры о расширении послепродажного обслуживания вертолетной техники, соглашения в области поставок комплексов радиоэлектронной борьбы с БПЛА, о поставках инфракрасных линз и тепловизионных камер, меморандумы о сотрудничестве в области радиоэлектроники и связи. Сюда же можно отнести планируемое совместное производство морских мин, экспорт модернизированной техники военного и гражданского назначения.

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