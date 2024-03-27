За год количество легковых электрокаров в РК выросло в девять раз

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За последний год граждане зарегистрировали 7,5 тыс. электрокаров. По данным на 1 февраля текущего года, общее количество таких автомобилей, поставленных на учёт в РК, составило 8,4 тыс., или в 9,2 раза больше, чем было в феврале 2023-го. Активный прирост количества легковых авто на электродвигателе наблюдался с мая по декабрь прошлого года, сообщает Energyprom.kz.

Общее же количество автомобилей разного типа, работающих на электричестве, судя по отчётам бюро национальной статистики, в феврале текущего года составило 8,7 тыс. — в 7,3 раза больше, чем годом ранее. Из них большая часть — легковые авто.

Грузовых электромобилей и экоавтобусов в стране не так уж и много — всего чуть больше 300.

«Всплеск потребительского спроса за последний год связан с решением совета Евразийской экономической комиссии о продлении тарифной льготы на беспошлинный ввоз электромобилей до конца 2025-го. Отмена пошлины позволяет экономить 15% от таможенной стоимости машины. По данным автоэксперта, директора Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка РК Артура Мискаряна, квота для Казахстана в прошлом году составляла 15 тыс. электрокаров, и за год она была освоена только наполовину», - отмечается в публикации.

Благодаря резкому росту количества электромобилей, их доля в общем автопарке страны увеличилась, но осталась мизерной. В феврале 2023-го удельный вес электрокаров от общего количества автомобилей в стране составлял 0,03%, а в феврале текущего года — уже 0,2%.