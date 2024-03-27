За год количество легковых электрокаров в РК выросло в девять раз

Транспорт
9
Дана Аменова
Корреспондент

В Казахстане отмечается всплеск спроса на экологичный автотранспорт, передает Kazpravda.kz

Фото: Energyprom.kz

За последний год граждане зарегистрировали 7,5 тыс. электрокаров. По данным на 1 февраля текущего года, общее количество таких автомобилей, поставленных на учёт в РК, составило 8,4 тыс., или в 9,2 раза больше, чем было в феврале 2023-го. Активный прирост количества легковых авто на электродвигателе наблюдался с мая по декабрь прошлого года, сообщает Energyprom.kz.

Общее же количество автомобилей разного типа, работающих на электричестве, судя по отчётам бюро национальной статистики, в феврале текущего года составило 8,7 тыс. — в 7,3 раза больше, чем годом ранее. Из них большая часть — легковые авто.

Грузовых электромобилей и экоавтобусов в стране не так уж и много — всего чуть больше 300.

«Всплеск потребительского спроса за последний год связан с решением совета Евразийской экономической комиссии о продлении тарифной льготы на беспошлинный ввоз электромобилей до конца 2025-го. Отмена пошлины позволяет экономить 15% от таможенной стоимости машины. По данным автоэксперта, директора Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка РК Артура Мискаряна, квота для Казахстана в прошлом году составляла 15 тыс. электрокаров, и за год она была освоена только наполовину», - отмечается в публикации.

Благодаря резкому росту количества электромобилей, их доля в общем автопарке страны увеличилась, но осталась мизерной. В феврале 2023-го удельный вес электрокаров от общего количества автомобилей в стране составлял 0,03%, а в феврале текущего года — уже 0,2%.

#транспорт #авто #экология #электромобили

Популярное

Все
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Тысячи строителей Костанайской области остались без работы
Спасение подтопляемых – участь самих подтопляемых?..
Мало вырастить, важно переработать
Пять лет в колонии-поселении получил виновник ДТП, в котором погибли люди
Кокшетауские школьники разработали образовательный сайт для детей с особыми потребностями
Жители села Коянды перекрыли дорогу: Что происходит в Акмолинской области
Квитанции за март огорчат многих жителей Жетысу
Уровень жизни сельчан растет
Казахстанские фермеры внесут на поля 1,5 млн тонн удобрений
Завод бытовой техники локализует производство
Главная задача театра – не дать зачерстветь душе человека
Qarmet: кризис – не только трудности, но и новые возможности
«Дубровский» вышел comme il faut
Бата, Көрісу, Қара жорға и другие
Заседания молодежного литературного клуба пройдут в регионах
Традиции кочевников продолжаются
Казахский писатель-фантаст Медеу Сарсеке активно работал до последнего дня
Пожара удалось избежать
Под одним шаныраком: представители НПО установили общую юрту на набережной Актау
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
И жент, и курт «оделись» в шоколад
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Токаев прибыл в Алматы
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Тема этники в моде – неисчерпаема
Совершившие теракт в Подмосковье люди задержаны – ФСБ
Как у моей бабушки появилась немецкая дочь Ира
И топливо, и химическое сырье
Земли и пастбищ хватит всем
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Рыбаки утонули в Павлодарской области
Да возрастет из народных недр национальная музыка
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Интернет от Илона Маска
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце

Читайте также

Первый авиарейс запустили из Туркестана в Самарканд
Первый контейнерный поезд из казахстанского терминала в пор…
Большинство контейнерных поездов из Китая в Европу идут тра…
40 новых автобусов доставят в Астану к Наурызу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]