Свыше 80 человек застали за курением кальяна в Туркестанской области

Общество
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Венера Баталова
корреспондент

Общая сумма наложенных на них штрафов составила около 2,5 млн тенге

Фото: polisia.kz

В рамках закона о запрете курения кальяна в общественных местах, полицейские Туркестанской области провели рейдовые мероприятия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В ходе рейда были проверены известные и популярные места отдыха, развлекательные заведения. Сотрудники полиции выявили 82 факта курения кальяна посетителями в развлекательных заведениях областного центра.

В одном из популярных клубов стражи порядка привлекли к административной ответственности молодого человека, предоставившего посетителям кальян для курения. Также полицией были привлечены несколько молодых девушек, которые курили кальян, с ними проведены разъяснительные работы.

Стражи порядка продолжают рейд, направленный на выявление правонарушений, связанных с запретом курения кальяна. Полиция призывает соблюдать закон и отказаться от потребления вредных для здоровья и запрещенных законом предметов.

#штрафы #рейды #кальян

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