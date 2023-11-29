За отказ от прививок предложили ввести уголовную ответственность

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"За антиваксерство в отношении родителей надо вводить административную и, возможно, даже уголовную ответственность в зависимости от тяжести последствий. Законодательные поправки важно закрепить оперативно и не колеблясь. Другого пути нет в борьбе с радикальным невежеством и "темнотой" определенной части казахстанского общества", – предложил политолог.

На сегодня в Казахстане зафиксировано более 17 тыс. случаев кори.

По данным главы Минздрава, более 82% заболевших - дети, в большинстве случаев - непривитые. При этом, 60% детей не привиты в связи с отказом родителей, остальные не достигли прививочного возраста либо имеют медицинские отводы.

Для стабилизации ситуации по кори плановой иммунизацией охвачено более 600 тыс. детей в возрасте от 1 года до 6 лет, что составляет 84% от подлежащих вакцинации.

Ранее врач выразила мнение, что необоснованные медотводы подвергли риску жизни детей.