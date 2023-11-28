О ситуации с корью в Казахстане рассказала глава Минздрава

На сегодня в РК зафиксировано более 17 тыс. случаев кори. Об этом сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният на очередном заседании правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz

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По данным главы Минздрава, более 82% заболевших - дети, в большинстве непривитые. При этом, 60% детей не привиты в связи с отказом родителей, остальные не достигли прививочного возраста либо имеют медицинские отводы.

Случаи кори зарегистрированы во всех регионах, повышенный уровень наблюдается в Шымкенте и Алматы, Жамбылской, Алматинской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Атырауской областях.

На сегодня в стране развернуто более 3,5 тыс. коек для больных корью, на стационарном лечении находится 2375 детей. Занятость коек на сегодня – 59,5%, в резерве остается свыше 1 тыс.

Среди госпитализированных 30 детей находятся в отделениях реанимации в тяжелом состоянии, из них до 1 года – 15 детей.

Для стабилизации ситуации по кори плановой иммунизацией охвачено более 600 тыс. детей в возрасте от 1 года до 6 лет, что составляет 84% от подлежащих вакцинации.

Ранее врач выразила мнение, что необоснованные медотводы подвергли риску жизни детей.