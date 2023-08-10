Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана

Общество
34
Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Численность населения Казахстанана 1 июля составила 19 899 377 человек, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Фото: Kazpravda.kz

Численность населения РК на 1 июля 2023 года составила 19 899 377 человек, из них горожане – 12 317 671 человек, сельские жители – 7 581 706 человек, 48,8% – мужчины, 51,2% – женщины.

Как рассказали в бюро, в первом полугодии в Казахстане родились 189,5 тысячи детей, из них 98 тысяч – мальчики, 91,5 тысячи – девочки. Коэффициент рождаемости составил 19,20 родившихся на 1000 человек. Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской, Туркестанской областях и городе Шымкенте. 

Вместе с тем число умерших за указанный период составило 63,6 тысячи, при этом коэффициент смертности на 1000 человек – 6,44.

Естественный прирост населения за полгода составил 125,9 тысячи человек.

За 6 месяцев в возрасте до 1 года умерло 1 454 младенца, коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся составил 7,67.

За указанный период в Казахстане было создано 53,8 тысячи семей. Также за этот период было зарегистрировано 8,1 тысячи разводов (по данным органов РАГС без учета решений судов о расторжении брака). 

Численность переезжающих в пределах страны увеличилась на 5,8%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в городах Астане, Алматы и Шымкенте.

По данным бюро, в январе-июне 2023 года число прибывших в страну составило 13 652 человека, выбыли из РК 6 996 человек.

По сравнению с соответствующим периодом 2022 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 87,3%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 56,7%.

#статистика #население #демография #миграция #смертность

Популярное

Все
С 2017 года в Кокшетау работает социальный дневной стационар «Круг друзей»
Высокая важность нефтепровода КТК для мирового рынка и его глобальных игроков может послужить защитой от рисков, связанных с военными действиями в Черном море
Каждые выходные на трассе Алматы – Конаев образуются многокилометровые пробки
Где ж ваши «ушки на макушке»?
А бил ли мальчик?
Матч упущенных возможностей
За пафосный проезд разыскивают свадебного водителя туркестанские полицейские
Время особенных людей
Как не наломать дров
Женщина упала в колодец в Усть-Каменогорске
Нам не повезло – Рыбакина высказалась о непростой победе на турнире в Монреале
Инфополе Казахстана не должно превратиться в «фейковую яму»
Деятельность в сфере порноиндустрии транснациональной ОПГ пресекли в РК
Смаилов посетит с рабочей поездкой Актюбинскую область
Попытку незаконного ввоза сигарет в РК на 1,3 млрд тенге расследует АФМ
Касым-Жомарт Токаев: Нельзя испытывать терпение граждан
Путь Абая
Комплексный план развития Степногорска приняло Правительство
Акима Щучинска наказали после скандального прямого эфира
Инвестиции экономике в поддержку
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Первый шаг на пути к «гламурному» туризму сделан в Северо-Казахстанской области: на соснах в местной Имантау-Шалкарской курортной зоне появились… электрические розетки
В Алматинской области снесен очередной производственный объект, сооруженный без разрешения государственных уполномоченных органов
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Антикор ищет волонтеров
Почти 14 млн тенге отсудила жительница Костаная у акима
В Восточном Казахстане суд оштрафовал ряд строительных компаний за незаконное привлечение средств дольщиков
Развитие торговых путей и перспективы сотрудничества обсудил Жумангарин с министром торговли и промышленности Афганистана
До 14 увеличилось количество воспитанников карагандинского интерната, которые попали в больницу с отравлением
Взрыв произошел на фосфорном заводе в Таразе, есть пострадавшие
КТК механически готов перекачивать больше нефти из Казахстана
Ребенок разрисовал надгробные плиты на кладбище в Кентау
Новый список запрещенных предметов к перевозке в самолете утвердили в Казахстане
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай

Читайте также

Еще одного водителя-нарушителя из пафосного свадебного корт…
Приемного сына подозревают в жестоком избиении пожилой мате…
Самовар, которым пользовался Абай, подарили Национальному м…
Нурлана Масимова осудили к 10 годам лишения свободы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]