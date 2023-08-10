Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана

Численность населения Казахстанана 1 июля составила 19 899 377 человек, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

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Численность населения РК на 1 июля 2023 года составила 19 899 377 человек, из них горожане – 12 317 671 человек, сельские жители – 7 581 706 человек, 48,8% – мужчины, 51,2% – женщины.

Как рассказали в бюро, в первом полугодии в Казахстане родились 189,5 тысячи детей, из них 98 тысяч – мальчики, 91,5 тысячи – девочки. Коэффициент рождаемости составил 19,20 родившихся на 1000 человек. Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской, Туркестанской областях и городе Шымкенте.

Вместе с тем число умерших за указанный период составило 63,6 тысячи, при этом коэффициент смертности на 1000 человек – 6,44.

Естественный прирост населения за полгода составил 125,9 тысячи человек.

За 6 месяцев в возрасте до 1 года умерло 1 454 младенца, коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся составил 7,67.

За указанный период в Казахстане было создано 53,8 тысячи семей. Также за этот период было зарегистрировано 8,1 тысячи разводов (по данным органов РАГС без учета решений судов о расторжении брака).

Численность переезжающих в пределах страны увеличилась на 5,8%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в городах Астане, Алматы и Шымкенте.

По данным бюро, в январе-июне 2023 года число прибывших в страну составило 13 652 человека, выбыли из РК 6 996 человек.

По сравнению с соответствующим периодом 2022 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 87,3%, число выбывших из Казахстана уменьшилось на 56,7%.