За плохую уборку в поездах наказали клининговую компанию

Транспорт , Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В связи с частыми жалобами пассажиров на отсутствие чистоты и несвоевременную уборку в вагонах, КТЖ провело проверку, передает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проверка показала невыполнение обязательств компанией по оказанию клининговых услуг в поездах Северного филиала АО «Пассажирские перевозки», курсирующих в направлении Павлодара, Астаны, Караганды, Петропавловска, Кокшетау, Костаная и др.

«Среди нарушений – низкое качество уборки, отсутствие контроля качества, недостаточная квалификация персонала, а также фальсификация документов.

На клининговую компанию наложен штраф. В случае неустранения выявленных нарушений будет рассмотрен вопрос о расторжении договора», - говорится в сообщении компании.

Также объявлены строгие выговоры директору, заместителю директора по сервисному обслуживанию и инструктору по производственно-техническому обучению регионального филиала «Северный» АО «Пассажирские перевозки», ответственным за контроль качества уборки в поездах. Будет рассмотрено соответствие занимаемой должности начальника участка регионального филиала «Северный» АО «Пассажирские перевозки».

В КТЖ призвали пассажиров сообщать о фактах низкого качества клининговых услуг и других несоответствий, связанных с чистотой в поездах, с предоставлением фото, аудио- и видеоматериалов на страницу @jolaushylar_tasymaly в Instagram (direct) или по ватсап-номеру +7 776 714 5686.
 
 

#КТЖ #поезд #штраф #уборка #клининг

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