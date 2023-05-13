Нарушения выявили в "Озенмунайгазе"

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На сегодня специалисты выявили значительную разницу между стоимостью работ при реконструкции однотипных водогрейных установок. Так, общая стоимость реконструкции 3-х водогрейных установок (ВГУ-1 НГДУ-3) составила 525 млн 482 тыс. тенге с НДС, тогда как стоимость реконструкции только одной установки (ВГУ-3а-С НГДУ-1) превысила сумму в 380 миллионов тенге с НДС. Это более чем в 2 раза дороже реконструкции аналогичной установки НГДУ-3.

Также в соответствии со Стандартом управления закупочной деятельностью между ОМГ и ТОО «БерАли Мангистау Company» в 2022 году были заключены договора на работы по подземному ремонту скважин на общую сумму 2 млрд. 582 млн 699 тыс. тенге с общим объемом работы - подземный ремонт 371 скважин (или 30 040,7 бригада-часов).

В ходе проверки установлена, что ОМГ в нарушение пункта 6-1. статьи 97 Бюджетного кодекса приняты акты выполненных работ с завышенными нормами времени работ на 300 часов на общую сумму 26 млн 951 тыс. тенге. Кроме того, выявлены не выполненные объемы работ.

Рабочей группой выявлено, что с декабря 2022 года по январь 2023 года и с марта 2023 года по настоящее время ОМГ без применения норм Порядка закупок АО ФНБ «Самрук-Казына» производится закуп бензина марки АИ-95 путём перечисления средств на зарплатные карты водителей.

Также, в январе текущего года в нарушение Порядка закупок ОМГ произведён закуп бензина марки АИ-95 объемом в 69 тонн без утверждённого перечня на приобретение товаров, работ и услуг, необходимых в рамках ежедневной и еженедельной потребности.