Статьи За вклад в борьбу с COVID 7 ноября 2022 г. 0:00 Кадиша Ныгмет Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил министру здравоохранения РК Ажар Гиният знак благодарности за вклад казахстанских медиков в борьбу с коронавирусом. Церемония в Стамбуле состоялась в рамках Всемирного тюркского медицинского конгресса. Основная тема мероприятия – «Укрепление глобального здравоохранения после пандемии». Конгресс нацелен на увеличение существующего потенциала стран-участниц в области развития медицинских наук путем объединения тюркских ученых, проживающих за рубежом и работающих в области здравоохранения, их коллег в Турции. – Мы придаем особое значение дальнейшему укреплению сотрудничества в области здравоохранения на площадке Организации тюркских государств. Принятая в ходе саммита глав государств этой структуры в 2021 году в Стамбуле программа «Тюркское видение-2040» включает вопросы здравоохранения и в очередной раз свидетельствует, что охрана здоровья является одним из ключевых приоритетов для наших стран, – отметила Ажар Гиният в своем выступлении на конгрессе. Напомнив о влиянии глобальной пандемии коронавирусной инфекции на все сферы жизни общества, она отметила важность международного сотрудничества в области здравоохранения. – Мы ценим поддержку, оказанную нашими партнерами в период пандемии, и благодарим Турцию за предоставленную гуманитарную помощь, – подчеркнула министр здравоохранения Казахстана. Одним из главных событий конгресса стала церемония вручения премии «Приверженность истории медицины» и «Общей истории» министрам здравоохранения стран-участниц, которую провел лично Реджеп Тайип Эрдоган. Глава Минздрава РК получила из рук Президента Турции памятную статуэтку, которая адресована медицинскому научному сообществу и медицинским работникам страны за вклад в борьбу с пандемией COVID-19.