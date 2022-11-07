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За вклад в борьбу с COVID

Кадиша Ныгмет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил министру здравоохранения РК Ажар Гиният знак благодарности за вклад казахстанских медиков в борьбу с коронавирусом.

Церемония в Стамбуле сос­тоялась в рамках Всемирного тюркского медицинского конгресса. Основная тема мероприятия – «Укрепление глобального здравоохранения после пандемии».

Конгресс нацелен на увеличение существующего потенциала стран-участниц в области развития медицинских наук путем объединения тюркских ученых, проживающих за рубежом и работающих в области здравоохранения, их коллег в Турции.

– Мы придаем особое значение дальнейшему укреп­лению сотрудничества в области здравоохранения на площадке Организации тюркских государств. Принятая в ходе саммита глав государств этой структуры в 2021 году в Стамбуле программа «Тюркское видение-2040» включает воп­росы здравоохранения и в очередной раз свидетельствует, что охрана здоровья является одним из ключевых приоритетов для наших стран, – отметила Ажар Гиният в своем выступлении на конгрессе.

Напомнив о влиянии глобальной пандемии коронавирусной инфекции на все сферы жизни общества, она отметила важность международного сотрудничества в области здравоохранения.

– Мы ценим поддержку, оказанную нашими партнерами в период пандемии, и благодарим Турцию за предоставленную гуманитарную помощь, – подчеркнула министр здравоохранения Казахстана.

Одним из главных событий конгресса стала церемония вручения премии «Приверженность истории медицины» и «Общей истории» министрам здравоохранения стран-участниц, которую провел лично Реджеп Тайип Эрдоган. Глава Минздрава РК получила из рук Президента Турции памятную статуэтку, которая адресована медицинскому научному сообществу и медицинским работникам страны за вклад в борьбу с пандемией COVID-19.

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