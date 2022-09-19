Забастовку работников станций скорой помощи в Мангистау признали незаконной

Под угрозой увольнения

Под угрозой увольнения оказались десятки бастующих работников станций скорой помощи в Мангистауской области. Актауский городской суд признал митинг фельдшеров и водителей незаконным. С воскре­сенья, 11 сентября, работники экстренной медицинской службы объя­вили бойкот руководству и прак­тически полным составом не вышли на работу. В Мунайлинском районе, Актау и Жанаозене катастрофически не хватало бригад скорой помощи.

Митингующие требовали повышения зарплаты, социальный пакет и увеличения штатной чис­ленности фельдшеров и бригад скорой помощи. Ситуация вылилась в массовое недовольство после того, как руководство областной станции не выплатило обещанные доплаты в полном объеме. Директор организации объяснил, что задержка связана с банковскими проблемами и уже в понедельник, 12 числа, деньги будут. Однако ждать фельдшеры и водители не стали. Они вышли на забастовку.

Между тем обещание руководство службы сдержало и надбавки действительно выплатили. Правда вот ситуацию в корне это не изменило. Митинг продолжился. Люди требовали увеличения зарплат и полной оплаты за переработки. Уговоры не вернули сотрудников на работу. На смену не выходят три станции – в Мунайлинском районе, Жанаозене и самом областном центре. В итоге руководство обратилось в суд. Изучив дело, там пришли к выводу, что забастовка незаконна, поскольку до начала митинга недовольные должны были прислать директору официальное письмо, указать в нем перечень разногласий, требования, место и время митинга. Кроме того, необходимо было обозначить предполагаемое количество участников, и обязательно обеспечить явку на работу бригад скорой помощи хотя бы в минимальном количестве.

– В настоящее время решение суда о признании забастовки незаконной подлежит немедленному исполнению, а за­бастовка подлежит приостановлению. Не­исполнение решения работниками либо продолжение забастовки является для работодателя основанием для применения меры дисциплинарного характера вплоть до расторжения договора, – рассказал судья Актауского городского суда № 2 Рахымжан Бейсенов.

Важно отметить, что по тем же основаниям в Актауском суде № 2, Жанаозенском городском суде, Мунайлинском и Бейнеу­ском районных судах рассмот­рели аналогичные споры, где забастовки также признали незаконными.