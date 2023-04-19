Забил цепью волка житель Актюбинской области

Видео, где мужчина избивает цепью волка, выявили при мониторинге социальных сетей полицейские Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

37-летний житель Иргизского района догнал на мотоцикле волка и забил его цепью. Полицейским мужчина пояснил, что животное намеревалось напасть на его скот, и он пытался уберечь свое имущество.

Мужчину задержали и начали в его отношении досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Жестокое обращение с животным».