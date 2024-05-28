Заброшенные дома для переселенцев с юга: акимат Павлодарской области не отрицает факты сговора

Факты хищения бюджетных денег путем искусственного завышения цен на жилье для переселенцев с юга, прокомментировали в акимате региона, передает Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Напомним, 14 мая прокуратура Павлодарской области сообщила о том, что была обнаружена схема присвоения средств финансовой поддержки переселенцев, в том числе путем искусственного завышения стоимости домов до 8 млн тенге. Фактически же их цена составляла от 500 тыс. тенге.

На эти факты отреагировал акимат Павлодарской области, который подтвердил, что есть случаи сговора между продавцами и переселенцами, приобретавшими жилье. Однако, функционал карьерных центров, предоставляющих сертификаты экономической мобильности, не предусматривает полномочий выявлять и пресекать такие факты, заметили в акимате.

«Решение о выплате денежных средств по сертификатам экономической мобильности выносится после предоставления договора купли-продажи жилья, вмешательство в заключение которого со стороны госорганов недопустимо», – пояснили в ведомстве.

В акимате подчеркнули, что к госслужащим области нет претензий по поводу заключения сделок с указанием завышенных цен на недвижимость, неправомерной выдачи сертификатов и соучастия в хищениях выплат.

В администрации также отметили, что за время действия проекта в регион переехали почти 20 тысяч переселенцев и кандасов. 48% из них – трудоспособны и имеют разную квалификацию. Половина прибывших – это дети дошкольного и школьного возраста, что сказалось на увеличении количества учеников в сельских школах, позволив предотвратить их закрытие.

С 2017 по 2023 годы проект предусматривал возмещение переселенцам затрат на аренду жилья. Размеры выплат составляли от 15 до 30 МРП.

С 2023 года был внедрен государственный сертификат экономической мобильности на финансовую помощь переселенцам для приобретения жилья или его строительства в размере 50% от стоимости, но не более 1160 МРП.

В 2023 году карьерные центры региона выдали 542 таких сертификата, по ним выплачены 1,9 млрд тенге.