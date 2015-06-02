Задачи, равные по важности Свежий выпуск 573 Беседовал Валерий МЕРЦАЛОВ

– Основу экономики нашей области составляет аграрный сектор, обеспечивающий четверть валового регионального продукта. Положение в нем можно охарактеризовать как стабильно-поступательное. В прошлом году было увеличено производство мяса до 91,9 тысячи тонн в живом весе, молока – до 473,3 тысячи тонн, яиц – до 543 миллионов штук.

Активно работаем над реализацией проекта «Развитие экспортного потенциала мяса КРС». В 2014 году в нашей области было создано 10 племенных репродукторов на 1,7 тысячи, а также 5 откормочных площадок на 2,8 тысячи голов. Успешно реализуются программы «Сыбаға», «Құлан», «Алтын асық», по программе «Ырыс» созданы три молочно-товарные фермы. И сейчас доля племенного поголовья крупного рогатого скота в агроформированиях достигает почти 50%.

Для развития тенденции в текущем году планируем закупить 20 тысяч голов КРС, создать еще пять племрепродукторов. Во всех районах готовятся программы развития крупных сельхозформирований. И уже во второй декаде июня акимы районов их представят.

Сегодня главное происходит на полях. Известно, что прошлогодний сбор урожая проходил в сложных погодных условиях. Тем не менее нашим аграриям удалось произвести треть республиканского объема зерновых. Это стало возможным благодаря и господдержке, и ответственному подходу сельхозтоваропроизводителей к уборочной страде.

Нынче посевная площадь составит 4 миллиона 361 тысячу гектаров. Больше земель в нынешнем году мы отвели под масличные и кормовые. Надеемся на получение неплохого урожая. Основания у нас для этого есть: обновлен машинно-тракторный парк, вовремя приобретено дизтопливо, имеется достаточное количество семян, минеральных удобрений, гербицидов. В текущем году аграрии получили субсидии в размере 2 миллиардов 158 миллионов тенге на удешевление стоимости минеральных удобрений. Несмотря на сложные погодные условия посевной, они используют каждый погожий день, наращивают темпы.

По результатам 2014 года Северо-Казахстанская область занимает третье место в республике по развитию сельского хозяйства. В нашем регионе на долю перерабатывающей отрасли АПК приходится 62% обрабатывающей промышленности. В прошлом году произведено на 73,9 миллиарда тенге продуктов питания при индексе физического объема 106,4%. Работа в этом направлении продолжается. Только на 2015 год запланирован ввод в эксплуатацию 12 проектов по переработке сельхозпродукции – молока, мяса, зерна.

– Ерик Хамзинович, в президентской программе значительное внимание уделено индустриализации и экономическому росту. Справятся ли североказахстанцы с этой задачей?

– В 2015 году дан старт второй пятилетке ГПИИР. Мы намерены вдвое увеличить количество проектов и более чем в три раза – сумму инвестиций. Сегодня в региональную Карту индустриализации уже включено 39 проектов на 27 миллиардов тенге. Пять из них запущены с начала этого года, намечена реализация еще 14. В июне планируется дополнительно включить в Карту индустриализации 11 проектов на 14 миллиардов тенге.

Первую пятилетку мы завершили с 32 проектами, 4 из них реализованы были в прошлом году. Например, Петропавловским заводом тяжелого машиностроения был запущен не имеющий аналогов в Казахстане проект по выпуску энергетического котлового оборудования.

Планируется, что в нынешнем году заводом «КазТехМаш» будут выпущены 50 единиц сельхозтехники. В дальнейшем предполагается собирать до 400 зерноуборочных комбайнов, 500 сельскохозяйственных тракторов и 1 200 единиц прочей техники.

Потенциал региона большой. Отрадно, что появляется много интересных и совершенно новых проектов. Наша задача – поддержать их на всех этапах реализации.

– Заметно, что СКО стала весьма привлекательной в глазах инвесторов. Как удалось привлечь их?

– Нам существенно в этом вопросе помог Международный инвестиционный форум Kyzylzhar Invest 2014, проведенный в ноябре прошлого года в Петропавловске. Он собрал более 800 участников, в том числе 300 иностранных. Были инвесторы из Австралии, Финляндии, Китая, Румынии, России, Украины и других стран. Подписано в общей сложности 50 документов более чем на 70 миллиардов тенге.

За прошедший год СКО посетили потенциальные инвесторы из России, США, Ирана, Саудовской Аравии, КНР, Финляндии, Украины и других стран. На североказахстанской земле мы принимали послов Королевства Бельгии, Польши, Федеративной Республики Германия, Словацкой Республики и Южной Кореи. Все они заинтересованы в двустороннем сотрудничестве и знакомились с инвестиционными возможностями нашего региона.

Уже с начала текущего года в нашу область с предложениями о совместной реализации проектов в различных сферах экономики обращались представители китайских, иранских и германских компаний. В свою очередь делегация области с деловыми визитами посещала Украину, Россию, Финляндию, Китай, Беларусь, ОАЭ.

Глава государства в Послании «Нұрлы жол – путь в будущее» уделяет особое внимание вопросу развития малого и среднего бизнеса. В Северо-Казахстанской области численность занятых в сфере МСБ составила 112 тысяч человек.

В нашей стране принимаются уникальные меры по поддержке предпринимателей. Я рассказывал о них на форуме в Тюменской области. Одной из таких мер является программа «Дорожная карта бизнеса-2020», которая активно используется в нашей области, финансовым оператором ее выступает Фонд развития предпринимательства «Даму». По количеству субсидируемых и получающих гарантии проектов Северо-Казахстанский филиал фонда входит в тройку лидеров. В 2014 году на реализацию «ДКБ-2020» было направлено 1,2 миллиарда тенге. При этом количество участников программы увеличилось вдвое.

Региональным координационным советом при акимате области в 2014 году одобрено 222 заявки от субъектов предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». В 2015 году мы планируем увеличить количество поддержанных проектов на 10%.

– Не могу обойти тему и о Петропавловском аэропорте…

– Его реконструкция запланирована, на нее выделяются средства из республиканского бюджета. В текущем году получим 4 миллиарда тенге, начнем работу и, думаю, уже в октябре 2015 года международный аэропорт сможет принимать воздушные суда всех типов без ограничения. Полностью реконструкция, в том числе и пассажирского терминала, завершится в 2016 году.

Но и без упоминания о наземных трассах не обойтись. В текущем году на ремонт дорог выделено 5,1 миллиарда тенге. Это позволит отремонтировать более 300 километров автомобильных дорог, часть из них – с применением новых технологий. Также сможем провести средний ремонт дорожного полотна 10 улиц Петропавловска.

В области 681 населенный пункт, в прошлом году удалось наладить дополнительно регулярное автобусное сообщение еще в 111 из них. Без рейсовых автобусов пока остаются 57 небольших сел, настала пора позаботиться и о них.

– Какие направления в вашем рабочем графике значатся как первоочередные?

– Практически все. В прошлом году ввели 120 тысяч квадратных метров жилья – в этом введем 124,5 тысячи, для ускорения продвижения очереди надо принять участие в программе Казахстанской ипотечной компании. В прошлом году начали 37 проектов по программе «Ак булак», нынче будет построено и отреставрировано 264 километра водопровода. Сверх того, из Национального фонда на реконструкцию и строительство систем тепло- и водоснабжения нам выделено 2 миллиарда тенге.

Надо продолжить работу по укреплению системы здравоохранения, развитию дошкольного образования – тут ведется строительство 3 частных детских садов, за счет реконструкции открыто 5 дошкольных учреждений, по программе «Нұрлы жол» начато строительство детсадов в Петропавловске и школ в райцентрах Новоишимке и Тайынши. В соответствии с Законом «О концессиях» планируется строительство 10 детсадов. В 2017 году в СКО будут обеспечены детсадами вся ребятня в возрасте от 3 до 6 лет.

Занятость населения – тоже предмет постоянного внимания. Если же смотреть в целом, то ни один аспект не существует изолированно, все в связке.

– И еще: в короткий срок вам, как областному акиму, удалось сделать массовыми занятия физкультурой и спортом. Достаточно вспомнить дополнительно обустроенные по вашему распоряжению 100 хоккейных кортов в районах, 15 мини-футбольных полей с искусственным покрытием в Петропавловске, действующие во всех районах детско-юношеские клубы физической культуры. Тысячи участников собрали проекты «Я – чемпион» и «Золотая шайба»...

– Задача исполнительной власти – создать условия. Футбольные поля появятся в каждом населенном пункте. Примечательно, что и предприниматели поддерживают государственную политику. Так, в селе Новоишимском района имени Мусрепова за счет республиканского и местного бюджетов введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс и за счет спонсорских средств – плавательный бассейн. В этом году также открыт ФОК в селе Жаркен Тимирязевского района. В селе Новоникольское Кызылжарского района агропредприятие «Зенченко и К» за счет собственных средств строит многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. Современный физкультурно-оздоровительный комплекс будет построен и в ауле Бесколь Кызылжарского района.

В Петропавловске в данный момент возводится Дворец спорта с ледовой ареной и легкоатлетическим манежем. Создана хоккейная команда, которая будет играть в Высшей лиге Казахстана уже в нынешнем году.

Североказахстанцы в период с 2014 года приняли участие в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх, 14 чемпионатах мира, в одном чемпионате Европы, 14 чемпионатах Азии, 232 чемпионатах республики, 58 международных турнирах, а также в юношеских Олимпийских играх, Азиатских и Паразиатских играх. На сегодня 361 североказахстанец входит в состав национальных сборных команд республики по разным видам спорта.

Главой государства перед нами поставлены совершенно четкие цели, определены конкретные шаги по реализации стоящих перед страной задач. Все предпосылки для их решения у нас имеются. Шаг за шагом будем идти к намеченной цели.



