Задержан экс-аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев

Задержан экс-аким Жамбылской области и руководитель государственного учреждения «Казселезащита» Карим Кокрекбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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Информацию подтвердила пресс-служба Агентства Казахстана по противодействию коррупции. Подробности дела пока не сообщаются.

Карим Кокрекбаев в разные годы был акимом Мойынкумского района Жамбылской области, вице-министром природных ресурсов и охраны окружающей среды, генеральным директором ТОО «ЭйрКазахстанТур». Занимал пост заместителя акима Жамбылской области, первого заместителя акима Жамбылской области.

До января 2018 года был акимом Жамбылской области.

В феврале того же года был назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Кыргызстане.

В августе 2019 года был назначен руководителем государственного учреждения «Казселезащита».