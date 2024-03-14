Задержан экс-министр сельского хозяйства Кыргызстана

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Задержан экс-министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев, сообщает пресс-центр ГКНБ республики.

По данным комитета, следствием получены сведения о коррупционной и мошеннической деятельности бывшего чиновника.

Против него возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР.

«Экс-министр, будучи исполнительным директором ОсОО «Хлопковая корпорация «Лиматекс», путем незаконной приватизации земельных участков компании в Ошской и Джалал-Абадской областях общей площадью более 50 гектаров? реализовал их частным лицам. Предварительный ущерб оценивается в 500 миллионов сомов» , - говорится в сообщении.

Эркинбек Чодуев задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.