Задержан организатор Олимпийских игр в Токио

Окружная прокуратура Токио задержала бывшего главу оргкомитета Олимпийских игр-2020 Харуюки Такахаси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

78-летний функционер подозревается в получении крупной взятки от местного производителя одежды AOKI Holdings, который специализируется на продаже мужских костюмов. В результате компания получила крупный спонсорский контракт от организаторов Олимпиады.

Такахаси сменил на посту главы оргкомитета Игр Есиро Мори, ушедшего в отставку перед началом Олимпиады.

Олимпийские игры были перенесены на лето 2021 года из-за ситуации с пандемией коронавируса. Такахаси рассказывал, что из-за этого организаторы понесли серьезные финансовые потери.

Соревнования прошли с 23 июля по 8 августа.