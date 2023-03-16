Алматинка обещала обучение в зарубежных вузах за вознаграждение

Играя на амбициях и доверчивости родителей, предприимчивая женщина обещала за деньги устроить их детей в учебные заведения Китая, США, Германии.

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По подозрению в совершении серии мошенничеств задержана 46-летняя алматинка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

По одной из версий, женщина завладела крупной суммой денег доверчивых граждан, обещая им престижное обучение за рубежом.

Известно, что она заверяла доверчивых родителей о стопроцентном поступлении в вузы, составляя поддельные договоры оказания услуг по поиску и подбору образовательного учреждения в таких странах, как Китай, США, Германия.

«Помимо поступления, женщина убеждала «клиентов» в том, что за отдельную плату сможет помочь сдать сессию в этих вузах. Но эти обещания остались лишь на словах. Обманутые граждане обратились за помощью в ОВД», - рассказал начальник Управления полиции Бостандыкского района, полковник полиции Максат Канапяев.

Он добавил, что личность подозреваемой проверяется на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Сообщается, что перечисленные факты соединены в одно производство, зарегистрированное по ч.3 ст. 190 УК РК.