Задержаны главы двух филиалов финпирамиды Sax Invest

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest, передает Kazpravda.kz

По информации АФМ, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

«Sax Invest не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке. Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды: наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых); отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах», - сообщили в агентстве.

Как отмечается, за период с 2018 по 2022 годы вкладчиками пирамиды оказались свыше тысячи человек, которые вложили более 1 млрд тенге.

«При координации прокуратуры региона, в качестве подозреваемого задержан и водворен в ИВС гражданин РК, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области. В столице задержана директор компании Sax Invest. Организатор финансовой пирамиды Sax Invest, филиалы которой работали по всей стране, С.Мендыгалиев объявлен в международный розыск. Досудебное расследование продолжается», - проинформировали в ведомстве.

С начала реализации спецпроекта АФМ «Противодействие финансовым пирамидам» к ответственности привлечены организаторы финпирамид, таких как Qnet, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group»/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan/Eolus, добавили в пресс-службе агентства.