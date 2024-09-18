Задержаны шесть сотрудников по делу о ЧП на руднике «Майкаинзолото»

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Работников АО «Майкаинзолото» задержали в рамках расследования уголовного дела по факту нарушения правил безопасности при ведении горных и строительных работ.

Экс-гендиректора Куаныша Ботина и пятерых инженеров предприятия поместили в изолятор временного содержания.

«Полиция Павлодарской области задержала шесть сотрудников АО «Майкаинзолото» по делу о нарушении правил безопасности при горных работах. Они находятся в изоляторе, следственные действия продолжаются», — детализировали в правоохранительных органах.

Напомним, 4 января 2024 года в ходе движения по технологической дороге к месту предполагаемого пожара на территории АО «Майкаинзолото» произошло падение автобуса с тремя спасателями и водителем в провал. Погибшие являлись сотрудниками ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб».

В суде полностью доказали вину работодателя.